Mercato OM : Riolo a confiance en Benatia… mais à un gros doute !

Ce vendredi soir dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a livré une analyse sans détour sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille. À quelques jours de la fin du mercato estival, Riolo a notamment exprimé ses réserves concernant Roberto De Zerbi, tout en saluant le travail du nouveau directeur sportif Mehdi Benatia.

“L’OM, bonne ou mauvaise décision, on verra bien. De toute façon, Adrien, je m’en fous, je n’étais pas un grand fan“, a d’abord lancé Riolo, en référence au départ d’Adrien Rabiot suite à l’altercation de l’après match Rennes-OM avec Rowe. Il a poursuivi : “Je pense qu’il est remplaçable. Mehdi Benatia, c’est son métier, il fait ça très bien. Il a bien bossé depuis qu’il est là.”

Ces propos traduisent une certaine confiance accordée à Benatia, arrivé à l’OM au début de l’été pour restructurer le secteur sportif. Pour Riolo, l’ancien défenseur international marocain a déjà prouvé qu’il avait les épaules pour occuper cette fonction clé. En revanche, il se montre beaucoup plus prudent concernant l’entraîneur Roberto De Zerbi : “Pour le moment, si je dois émettre un doute, celui qui reste à me convaincre, c’est Roberto De Zerbi. Pour l’instant, Benatia m’a plus convaincu que son coach.”

Une déclaration lourde de sens, alors que le technicien italien est arrivé avec une étiquette ambitieuse et un projet de jeu exigeant. Riolo insiste sur la nécessité d’une osmose entre De Zerbi et Benatia : “Les deux doivent être en osmose et me convaincre que l’OM peut être un candidat sérieux cette année.”

À une semaine de la clôture du marché des transferts, le mercato de l’OM reste donc sous haute surveillance. “Il reste à Benatia jusqu’au 31 août pour continuer à bien bosser et montrer qu’il peut nous trouver un bon joueur“, conclut Riolo, mettant clairement la pression sur la direction marseillaise.