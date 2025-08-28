Mercato OM : Riolo contredit Dugarry sur l’effectif marseillais !

Alors que Christophe Dugarry estime que l’Olympique de Marseille est moins fort que la saison dernière, Daniel Riolo n’est pas du tout du même avis. Pour le consultant de RMC, il est trop tôt pour juger et certaines recrues apportent déjà des garanties par rapport à l’an passé.

Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a livré son sentiment sur l’effectif de l’OM. Pour lui, l’équipe construite par Pablo Longoria et Roberto De Zerbi est « moins forte que l’année dernière », pointant notamment le départ de joueurs comme Valentin Rongier ou encore Quentin Merlin.

L’ancien champion du monde 1998 considère que Marseille s’est affaibli sur certains postes et que les nouvelles recrues n’offrent pas encore le même niveau de fiabilité.

🔥 ON SE RETROUVE A 17 h 30 pour un LIVE !!!

TIRAGE AU SORT LIGUE DES CHAMPIONS EN DIRECT + DERNIERES INFOS MERCATO ! ➡️https://t.co/fcZMcwCknp #OM #C1 #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/arewTAulDN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2025

Riolo répond : « Tu ne peux pas dire que l’équipe est moins forte »

Daniel Riolo n’a pas tardé à réagir, estimant que son collègue allait un peu vite en besogne. « Tu ne peux pas dire que l’équipe est moins forte que l’année dernière. Derrière, t’as quand même des mecs qui sont arrivés. Devant aussi. Au milieu, oui, si tu perds Rabiot, il faudra trouver une solution. Mais globalement, l’effectif s’est renforcé », a répliqué le journaliste.

🤔 L’effectif de l’OM s’est-il affaibli par rapport à la saison passée ? ❌ Daniel Riolo pense que non. pic.twitter.com/Ngol2IpYfr — After Foot RMC (@AfterRMC) August 27, 2025

Pour Riolo, l’OM a comblé plusieurs manques de la saison passée et doit désormais laisser le temps aux recrues de s’adapter avant de tirer des conclusions hâtives.

« C’est trop tôt pour juger »

Le consultant a insisté sur la nécessité de patienter avant de trancher sur la valeur réelle de l’effectif marseillais. « Là où je suis pas tout à fait d’accord avec Duga, c’est que c’est un peu tôt pour savoir si l’effectif est moins bon ou pas. Il faut attendre de voir quelques matchs, de voir ce que donnent les recrues », a souligné Riolo. Il estime que Marseille a trouvé des renforts crédibles dans d’autres secteurs et que l’équilibre de l’équipe ne peut pas encore être jugé.

A lire aussi: Mercato OM : Adrien Rabiot refuse l’AC Milan ! Sa mère a une préférence !