Mercato OM : Riolo explique pourquoi il comprend Rongier !

Le futur de Valentin Rongier à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Alors que le capitaine marseillais est lié au club jusqu’en 2026, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de contrat, et les tensions internes autour de sa situation contractuelle suscitent une vive polémique. Le journaliste Daniel Riolo a vivement critiqué l’attitude de la direction olympienne lors de l’émission After Foot sur RMC, ce jeudi 10 juillet.

« Pour le coup vu que l’OM le pousse dehors, je vais chercher Rongier. Il a refusé 330 milles euros, on ne sait pas quel club peut lui donner à part s’il va en Arabie Saoudite. Honnêtement Rongier aujourd’hui, moi je suis triste de le voir quitter l’OM. » a lâché Daniel Riolo, visiblement agacé par la gestion du dossier.

Triste de le voir quitter l’OM

Selon les informations relayées, l’offre de prolongation faite au joueur s’élevait à 330 000 euros brut mensuels, un montant jugé insuffisant par le joueur et son entourage, au regard de son rôle central dans le vestiaire et de son ancienneté au club. Valentin Rongier, arrivé à l’OM en 2019, est devenu un cadre de l’équipe, exemplaire dans l’attitude et capitaine depuis plusieurs saisons.

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Igor Paixão ? L’avis d’un spécialiste du football brésilien !

Riolo a aussi pointé du doigt une incohérence salariale au sein de l’effectif marseillais : « Parfois dans un vestiaire il y a une sorte d’incohérence qui finalement tape dans la tête des joueurs. (…) Le joueur qui a tout fait, qui porte le brassard, est moins payé que Kondogbia et Bennacer, il faut se mettre à sa place. Aujourd’hui Bennacer vient de Milan, mais il a proposé quoi pour avoir ce salaire-là ? »

Le joueur qui a tout fait, qui porte le brassard, est moins payé que Kondogbia et Bennacer

Le prêt d’Ismaël Bennacer, qui pourrait ne pas être reconduit, et les conditions salariales de Geoffrey Kondogbia, déjà critiquées la saison passée, ravivent les tensions dans un club qui cherche la stabilité sous la direction de Roberto De Zerbi. La gestion de ce dossier pourrait laisser des traces dans le vestiaire et renforcer un sentiment de manque de reconnaissance pour les joueurs historiques.

À moins d’un retournement de situation, Valentin Rongier pourrait quitter l’OM dans les prochains mois, sans que le club ne cherche réellement à le retenir. Une perspective qui laisse planer un malaise en interne et soulève de sérieuses questions sur la politique sportive et salariale actuelle de l’Olympique de Marseille.