Mercato OM – Riolo : « les mecs qui font des conneries, ça suffit ! »

En pleine tourmente suite à la prise de parole du maire de Marseille, Benoit Payan, sur le cas de Mason Greenwood, le transfert de l’anglais a pris du plomb dans l’aile. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo, le consultant sportif, a réagi à cette affaire et apporté son soutien à la prise de parole de Benoit Payan.

Le dossier Greenwood traîne du pied ces dernières heures après la prise de position du maire de Marseille, Benoit Payan. De la même manière que pour le cas de Youcef Atal, le maire s’est exprimé contre la venue de l’attaquant anglais, suite aux polémiques et à ses affaires de violences conjugales. Une prise de position partagée par de nombreux supporters, qui ont lancé depuis plusieurs jours des #Greenwoodnotwelcome.

« Benoit Payan a raison »

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo est lui aussi revenu sur cette affaire. « Le maire de Marseille a totalement raison. Dans le même cas, on a eu récemment les histoires dans le monde de l’ovalie. Entre les propos racistes et la plainte pour viol, tu ne dois plus être là. C’est terminé, tu ne mets plus les pieds en équipe de France. Et dans le cas de Greenwood, avec les images qui sont sorties, on voit bien que ce n’est même pas une petite claque, c’est très grave ce qui s’est passé. Donc que le maire de Marseille dise, ce gars-là, il n’a rien à faire chez nous, moi je trouve ça très bien. Pareil pour Atal, quand les mecs font des conneries ça suffit ! »

Le transfert annulé ?

Une polémique qui pourrait, de la même manière que pour Youcef Atal, venir faire capoter le transfert de l’ailier anglais à l’OM. Le club qui en avait fait sa priorité au poste d’ailier, serait toujours dans l’espoir de convaincre le joueur, alors qu’un accord avec Manchester United avait été trouvé. D’autres pistes sont également sondées, dans le cas où le transfert n’aboutirait pas.