Mercato OM : Riolo pas du tout convaincu par les explications de Rabiot !

Le journaliste de RMC, Daniel Riolo, n’a pas mâché ses mots à propos d’Adrien Rabiot, transféré en fin d’été de l’Olympique de Marseille au Milan AC. Invité à réagir à la première grande interview du milieu de terrain depuis son départ du club phocéen, Riolo a pointé du doigt une communication jugée trop lisse et surtout contrôlée.

Rabiot, qui avait quitté l’OM cet été à la suite d’une altercation avec Jonathan Rowe, n’a pas évoqué cet épisode dans son entretien publié cette semaine dans Le Figaro. Une omission qui a fait bondir le chroniqueur de RMC.

Riolo fustige une interview « vide » et « inutile »

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo s’est montré particulièrement sévère envers le contenu de cette prise de parole : « L’interview est vide. Rabiot est un type adorable et charmant, son interview se lit, c’est très sympa ce qu’il dit sur l’Italie, sur Milan, sur deux-trois choses comme ça. T’as l’impression d’avoir un garçon charmant, t’as envie de l’inviter dimanche au gigot-haricots à la maison, et en fait il ne dit rien », a-t-il lancé.

«J’essaie toujours d’être humble et bien éduqué» : Adrien #Rabiot sort du silence après son départ de l’#OM. Son entretien dans le @Le_Figaro https://t.co/I0qZxWdEiB — Baptiste Desprez (@Batdesprez) October 7, 2025



Mais au-delà du ton, c’est surtout le contrôle de la communication autour de l’entretien qui choque Riolo. Selon lui, Véronique Rabiot, la mère et représentante du joueur, aurait directement influencé le déroulement de l’interview. « Au Figaro, on a interdit au journaliste de poser des questions sur l’OM. Il y a eu un accord, donc c’est grotesque, autant ne pas faire l’interview. Elle est inutile, c’est celle du gendre idéal », a-t-il poursuivi, visiblement agacé.

« Sa mère a choisi les journalistes »

Le journaliste de RMC a ensuite ajouté une révélation embarrassante : « Il y a eu un accord, on sait comment ça se passe. Sa mère a choisi les deux journalistes qui ont posé les questions. L’un est un journaliste qui suit l’équipe de France et qui est très proche de Deschamps. Et l’autre, c’est un proche de la famille. »

Ces déclarations relancent le débat sur la gestion de l’image d’Adrien Rabiot, souvent critiquée depuis plusieurs années. Parti du club marseillais après une violente bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu tricolore semblait vouloir tourner la page avec cette interview. Mais à en croire Daniel Riolo, le silence du joueur sur cet épisode ternit davantage son image qu’il ne la protège.