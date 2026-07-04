Mercato OM : RMC Sport dévoile les joueurs qui pourraient rapporter gros cet été

L’Olympique de Marseille doit vendre au cours de ce mercato estival afin d’assainir sa situation financière. Selon RMC Sport, plusieurs joueurs de l’effectif disposent d’une valeur marchande importante et pourraient attirer les convoitises dans les prochaines semaines, même si le club ne souhaite pas se séparer de tous ses cadres.

Greenwood en tête des joueurs à forte valeur marchande

Selon RMC Sport, plusieurs Olympiens figurent parmi les éléments susceptibles de rapporter les indemnités de transfert les plus importantes en cas de départ cet été.

Le média cite notamment Mason Greenwood, dont le dossier reste l’un des plus suivis du mercato marseillais. Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Quinten Timber et Timothy Weah font également partie des joueurs disposant d’une cote élevée sur le marché des transferts.

L’objectif affiché par l’OM reste toutefois de ne pas vendre l’ensemble de ses joueurs majeurs, malgré les impératifs financiers.

Hojbjerg veut quitter Marseille

Toujours selon RMC Sport, Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des joueurs dont un départ est envisagé au cours de ce mercato.

Le milieu danois souhaiterait rejoindre un grand club italien. D’après le média, l’Atalanta Bergame est, à ce stade, le seul club à avoir transmis une offre à l’OM. Les sollicitations en provenance d’Arabie saoudite ne retiendraient pas l’attention de l’international danois.

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D’autres dossiers pourraient évoluer

Selon RMC Sport, plusieurs autres joueurs sont également susceptibles d’animer le marché estival.

Le média cite Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Hamed Traoré ainsi qu’Angel Gomes, de retour de prêt.

Pour autant, l’OM ne prévoit pas de laisser partir tous les joueurs sollicités. Toujours selon RMC Sport, les dirigeants souhaitent trouver un équilibre entre les ventes nécessaires pour répondre aux exigences financières et la volonté de conserver un effectif compétitif à la disposition de Bruno Genesio pour la saison 2026-2027.