Mercato OM : Roberto De Zerbi dans le viseur de TOP club européen ?

Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne laisse personne indifférent. En quelques mois, le technicien italien a redonné une identité au jeu marseillais et replacé l’OM parmi les cadors du championnat. Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club phocéen vit une période de renouveau sous la houlette de son entraîneur transalpin. Mais alors que tout semble aller pour le mieux, une rumeur venue d’Angleterre relance le débat sur son avenir.

Roberto De Zerbi vers un retour en Premier League ?

Selon les informations de Fichajes publiées ce jeudi 13 novembre 2025, Manchester City aurait inscrit le nom de Roberto De Zerbi sur la short-list des successeurs potentiels de Pep Guardiola. Le coach de l’OM figurerait ainsi parmi les trois profils étudiés par la direction mancunienne, aux côtés de Vincent Kompany (Bayern Munich) et Andoni Iraola (Bournemouth). Une marque de reconnaissance qui confirme la réputation grandissante de l’ancien technicien de Brighton, déjà très apprécié en Premier League pour son style de jeu offensif et structuré.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique de Marseille, De Zerbi n’a toutefois donné aucun signe d’un départ imminent. L’Italien, concentré sur la saison en cours, a toujours affirmé vouloir construire un projet durable à Marseille. Mais dans le football moderne, tout peut aller très vite. Une offre concrète des Skyblues, conjuguée à un éventuel coup d’arrêt des résultats marseillais, pourrait rebattre les cartes.



Pour l’heure, rien n’indique que De Zerbi envisage de quitter la France. Mais voir un entraîneur de l’OM cité pour prendre la succession de Guardiola illustre bien le respect qu’il inspire sur la scène européenne. Le dossier restera à surveiller de près dans les prochaines semaines, alors que le mercato hivernal approche.

En attendant, De Zerbi continue de guider un OM ambitieux, bien décidé à s’imposer durablement dans le haut du classement français… et peut-être bientôt, dans les discussions du gratin européen.