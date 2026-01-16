Mercato OM : Roberto De Zerbi reste prudent sur le cas Abdelli…

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers, Roberto De Zerbi a été interrogé ce vendredi en conférence de presse sur la situation d’Himad Abdelli, dont le nom circule dans l’actualité du mercato. Le technicien marseillais a tenu un discours mesuré, recentré sur l’enjeu sportif immédiat, sans alimenter les spéculations.

De Zerbi refuse d’entrer dans le jeu du mercato

Présent face aux médias avant Angers – OM, Roberto De Zerbi a été sollicité sur le cas d’Abdelli, milieu de terrain d’Angers SCO, récemment revenu de la CAN avec l’Algérie. Une actualité qui s’inscrit dans un contexte de rumeurs persistantes autour du joueur, sans confirmation officielle à ce stade.

Le coach olympien a immédiatement posé un cadre clair, fidèle à sa ligne de conduite depuis son arrivée à Marseille. « Abdelli est un joueur fort comme d’autres joueurs d’Angers. Je ne sais pas s’il jouera, je n’aime pas parler des joueurs d’autres équipes, par respect. Il faut que je sois concentré sur mon équipe, sa condition physique, beaucoup de choses. Mais quand les autres équipes ont des joueurs forts, s’ils ne jouent pas, tant mieux pour nous. »

Une déclaration factuelle, sans projection sur un éventuel transfert, qui illustre la volonté de De Zerbi de ne pas interférer dans la gestion sportive d’un adversaire direct en Ligue 1.

Une incertitude sportive avant Angers – OM

Revenu récemment de la Coupe d’Afrique des nations, Abdelli pourrait ne pas être aligné samedi avec Angers, une donnée qui relève avant tout de la gestion interne du club angevin. L’incertitude concerne son état de forme et son enchaînement de matches, dans un contexte de calendrier dense.

Du côté de l’OM, l’approche reste strictement tournée vers la préparation du match. Roberto De Zerbi l’a rappelé à plusieurs reprises : son analyse se concentre sur l’état physique de son groupe, les équilibres tactiques et la continuité du travail engagé depuis le début de la saison.

Dans une rencontre importante pour la dynamique marseillaise en Ligue 1, l’absence éventuelle d’un joueur cadre adverse serait un paramètre parmi d’autres, sans changer la philosophie de jeu prônée par le staff olympien. À ce stade, aucune communication officielle ne confirme un dossier de transfert, ni du côté de l’OM, ni de celui d’Angers.