Mercato OM : Roberto De Zerbi séduit par deux jeunes talents de Ligue 1

Invité de la chaîne YouTube Viva el Futbol ce mercredi, Roberto De Zerbi s’est longuement exprimé sur la Ligue 1 et les qualités du championnat français. L’actuel entraîneur de Brighton a livré une analyse élogieuse d’un championnat qu’il considère comme particulièrement exigeant et formateur, allant jusqu’à mettre en avant deux jeunes joueurs qui l’ont récemment marqué.

Une Ligue 1 jugée physique et riche en talents

Dans son intervention, le technicien italien n’a pas caché son respect pour le football français :

« La Ligue 1 est un championnat difficile. C’est un championnat physique, exigeant, avec beaucoup de talents. C’est le réservoir de la Premier League. »

Roberto De Zerbi a également souligné la qualité des entraîneurs présents en France, citant notamment Luis Enrique, Paulo Fonseca, Pierre Sage, Alexandre Dujeux (Angers) et Olivier Pantaloni (Lorient).

Une déclaration attribuée à De Zerbi mentionne également Rosenior comme entraîneur ayant rejoint Chelsea. Je ne peux pas confirmer cette information, aucune source officielle ne permettant de l’établir à ce stade.

Deux jeunes joueurs particulièrement suivis

Au-delà de l’aspect collectif, Roberto De Zerbi a révélé avoir été impressionné par deux jeunes joueurs évoluant actuellement en Ligue 1 :

« Il y a un défenseur qui joue à Rennes, Jérémy Jacquet (20 ans), qui devient très très fort. Les meilleurs joueurs se révèlent en Ligue 1. »

Le technicien italien a également cité Sidiki Cherif, milieu offensif d’Angers âgé de 19 ans :

« Sidiki Cherif, qui joue à Angers, est un joueur très puissant par exemple. »

Ces propos confirment l’attention portée par De Zerbi aux profils jeunes et athlétiques issus du championnat français.

Un exemple concret de valorisation par la Ligue 1

Pour illustrer son discours, l’entraîneur de Brighton est revenu sur un cas précis datant de la saison passée :

« L’année passée, Medhi Benatia m’a montré des images d’un attaquant qui jouait à Lorient en Ligue 2. Là, il a fini par être titulaire à Bournemouth. »

Roberto De Zerbi faisait ici référence à Éli Junior Kroupi, aujourd’hui installé en Premier League avec les Cherries, exemple selon lui du rôle de tremplin joué par le football français.

Une admiration assumée pour le championnat français

À travers ces déclarations, Roberto De Zerbi confirme son intérêt marqué pour la Ligue 1, qu’il considère comme un vivier majeur de talents pour les grands championnats européens. Sans évoquer directement l’Olympique de Marseille, son regard attentif sur le marché français ne manquera pas d’alimenter les discussions autour de son avenir et de ses affinités footballistiques.

Source principale : déclarations de Roberto De Zerbi sur la chaîne YouTube Viva el Futbol (21 janvier).