Mercato OM : Romano précise, Bouhafsi confirme… Marcelino est l’heureux élu !

Le successeur d’Igor Tudor va bien être, sauf improbable retournement de situation, l’espagnol Marcelino. Un accord a été trouvé cette nuit, selon plusieurs médias et journalistes.

Pablo Longoria a donc choisi un proche en la personne de Marcelino. Un accord de principe a été trouvé comme l’a annoncé Fabrizio Romano cette nuit puis ce matin : « Marcelino à l’Olympique de Marseille comme nouvel entraîneur-chef, c’est parti ! Accord scellé jusqu’en juin 2025, contrat de deux ans à signer cette semaine car des pourparlers positifs ont eu lieu ce soir. (…) Officiel bientôt. L’OM a un nouvel entraîneur principal : Marcelino García Toral. »

