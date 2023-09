Mercato OM : Rothen détruit le projet de Longoria « on ne joue pas à la Playstation là ! »

Sur RMC, Jérôme Rothen a eu des mots durs sur la gestion de Pablo Longoria de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le consultant ne comprend pas ce renouvellement constant.

L’OM a de nouveau recruté 9 joueurs lors de ce mercato d’été 2023. C’est bien trop pour beaucoup de consultants et observateurs du football français qui voient bien que l’équipe de Marcelino a du mal à trouver une cohésion. A qui la faute? Au coach qui n’arrive pas à mettre en place son jeu en peu de temps ou au président qui enchaîne les recrues et les entraîneurs? Jérôme Rothen a trouvé sa réponse !

« L’effectif plus fort que l’an dernier? L’entraîneur vient d’arriver, il faut être indulgent avec lui pour mettre en place ses méthodes. Quand tu changes comme ça d’équipe, et c’est pour ça que je suis contre la politique de Longoria depuis quelques années… Quand tu changes 8 joueurs après avoir fini aux portes de la LDC, tu l’as repris dans le nez là en étant éliminé aux tours préliminaires… Si tu regardes l’équipe avec les moyens de l’OM, elle a de la gueule. Mais on ne joue pas à la Playstation là !, balance le consultant sur RMC. Là tu crée des affinités dans le vestiaire, de la complicité, de la complémentarité… Ce n’est pas juste en claquant des doigts avec une préparation en 5 semaines ! «

⚪🔵 L’effectif de l’OM est-il mieux armé que l’an dernier ? 🎙 @RothenJerome : « Tu changes 8 joueurs après avoir fini aux portes de la Ligue des Champions. L’équipe a de la gueule, mais on n’est pas sur la PlayStation. Les affinités, ça ne se fait pas en claquant des doigts. » pic.twitter.com/tzVXR3fQLL — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 1, 2023

Longoria prend globalement de bons joueurs avec un CV mais qui en général ont des salaires assez conséquents

🗣 « Ce que je vois avec Longoria, c’est que le stade est plein à tous les matchs. C’est quand même un bon signe » ⚪🔵 Bruno Satin donne son avis sur le mercato de l’OM. pic.twitter.com/UzdPkIzfgJ — After Foot RMC (@AfterRMC) August 29, 2023

« Longoria est relativement bon pour acheter, ce qui est assez facile. Mais pour vendre c’est sans doute moins performant ! Pour bien revendre, il faut bien acheter. Cela pose la question sur ses recrues. Prendre Malinosvkyi à 30 ans avec un gros salaire pour le prêter 6 mois après, ce n’est pas une réussite majeure, a souligné Bruno Satin dans l’After Foot. Il prend globalement de bons joueurs avec un CV mais qui en général ont des salaires assez conséquents avec un âge avancé. Il est vrai qu’il est risqué de prendre des jeunes à l’OM car s’imposer dans cet environnement n’est pas simple. On ne peut que être que déçu de ses ventes« , a ajouté le consultant