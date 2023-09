Malgré une supériorité numérique de 81 minutes, l’Olympique de Marseille concède le nul à Nantes (1-1). L’OM a ouvert le score dès la 4e minute par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr. Après l’expulsion de Bastien Meupiyou (9e), le club phocéen s’est arrêté de jouer et n’a pas été capable d’inquiéter des Nantais valeureux et courageux. Marcelino s’est exprimé au micro de Prime Video après la contre-performance de son équipe.

« Je suis énervé contre le résultat »

« On a pas fait ce que l’on devait faire. On avait bien commencé le match, on a eu des occasions pour marquer et l’adversative est passé à 10, ils ont été meilleurs dans cette configuration. Je suis énervé contre le résultat. On avait des occasions et avec une équipe comme ça on voulait continuer à pousser et je pensais qu’on pouvait gagner comme ça. On a finalement pas réussi à le faire », a déclaré l’entraîneur olympien après la rencontre.