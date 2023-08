Mercato OM : Rothen pointe du doigt une grosse erreur de Pablo Longoria

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Sur RMC ce lundi soir, Jérôme Rothen s’est exprimé sur le fait qu’Alexis Sanchez ne soit pas revenu à l’OM. Pour l’ancien joueur, c’est une erreur de Pablo Longoria.

Sur ses réseaux sociaux, Alexis Sanchez a remis la faute clairement sur la direction de l’Olympique de Marseille concernant non départ en fin de saison et la non prolongation de son contrat. Le joueur chilien a affirmé qu’il n’était vraiment pas contre le fait de rempiler pour une saison mais que c’était plutôt une décision prise par le board olympien.

Sanchez, un dossier mal géré par Longoria?

Sur RMC ce lundi, Jérôme Rothen a été questionné à ce sujet. L’attaquant chilien a signé un nouveau contrat avec l’Inter Milan et l’OM a récupéré Joaquin Correa. Concernant ces deux mouvements, l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco ne comprend pas la décision de Pablo Longoria.

A LIRE AUSSI : Mercato : Une immense star internationale proposée à l’OM !

« Pour moi c’est une erreur. Sanchez, je veux bien la stratégie de l’entraîneur qui veut de la vitesse… On a tous joué au football, Longoria n’y a pas joué mais il l’analyse bien. Je pense que ce fait Sanchez avec un ballon, dans le jeu, il peut s’adapter à toutes les formules, regrette Jérôme Rothen sur RMC. Souvent l’an dernier, on a décrié le fait qu’il était esseulé en attaque, qu’il fallait l’entourer. Là ça tombait bien avec la formule de Marcelino… Mais maintenant il manque de vitesse et il faut faire confiance aux jeunes. C’est à rien y comprendre. Si c’était son choix avec Marcelino, pourquoi Longoria n’a pas été clair et net avec tout le monde plutôt que de laisser Sanchez dans les têtes? Son nom revenait tout le temps ! Flo (Germain, correspondant RMC à Marseille, ndlr) était là pour nous le rappeler. «

🎙 Pour @RothenJerome, Pablo Longoria a « fait une erreur » dans le dossier Alexis Sanchez : « Si c’était son choix dès qu’il a pris Marcelino, pourquoi il n’a pas été clair dès le début ? Plutôt que de laisser Sanchez comme ça . » pic.twitter.com/tePVEVh8km — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) August 28, 2023

« Je remercie Sanchez pour ce qu’il a fait mais en tant que dirigeant, on doit prendre des décisions »

#Longoria : « Je remercie Sanchez a fait pour nous et qu’un joueur de son niveau a cru en notre projet. Je n’ai que des paroles pour remercier son aspect sportif et son professionnalisme. Mais en tant que dirigeant, on doit prendre des décisions. » #OM #ConfOM pic.twitter.com/OniSag8b6n — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

Interrogé sur le départ d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria a rendu hommage au joueur: « Je remercie Sanchez a fait pour nous et qu’un joueur de son niveau a cru en notre projet. Je n’ai que des paroles pour remercier son aspect sportif et son professionnalisme, a-t-il déclaré.

Dans la tête des dirigeants et dans les discussions, Alexis Sanchez a toujours été d’actualité. Jusqu’au dernier moment pour voir s’il pouvait être compatible dans l’effectif. On a abandonné la piste dans les dernières semaines. Il y avait toujours de la tentation de le faire revenir mais en tant que dirigeant, on doit prendre des décisions« , a ajouté le président de l’OM.