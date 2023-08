Mercato : Une immense star internationale proposée à l’OM !

Le mercato fermera ses portes ce jeudi et il pourrait encore réserver quelques surprises. Chaque jour on découvre ainsi de nombreuses rumeurs sur le mercato olympien. On apprend ainsi aujourd’hui qu’un ancien joueur de classe mondial a été proposé à l’OM…

L‘Olympique de Marseille a présenté sa dernière recrue ce lundi à la commanderie Joaquin Correa. L’attaquant argentin ne devrait pas être la dernière recrue olympienne de ce mercato estival. En effet les dirigeants marseillais veulent encore recruter au moins un latéral droit et négocient actuellement pour la signature Michael Murillo, latéral droit d’Anderlecht.

Le départ du jeune défenseur central Isaak Touré pourrait aussi permettre l’arrivée d’un autre joueur à ce même poste.

Ce lundi on apprend également qu’un ancien joueur de top niveau international aurait été proposé à l’OM. Il s’agit de l’ancien attaquant du Real Madrid, et de Chelsea, Eden Hazard. A en croire les informations de Foot Mercato, le Belge aurait été proposé à Lille, Nice et Marseille via des agents. Le joueur de 32 ans, lui, aimerait mettre un terme à sa carrière.

De gros clubs turcs ont approché l’entourage d’Eden Hazard.Des agents/intermédiaires lui ont aussi proposé de rejoindre des clubs français (OM, Nice, LOSC). Mais le joueur envisage toujours d’arrêter. Certains proches tentent de le convaincre de reprendre. https://t.co/OPSqYpsVrg — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) August 28, 2023

