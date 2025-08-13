Mercato OM : “Il ne faut pas qu’il parte ! “

MERCATO OM : L’avis tranché de Kevin Diaz : « Garder Jonathan Rowe est la meilleure option »

Alors que Jonathan Rowe est annoncé sur le départ en cette fin de mercato estival, Kevin Diaz a livré un avis tranché sur RMC Sport. Pour le consultant, l’Olympique de Marseille ferait une erreur en se séparant de l’ailier anglais, auteur d’une excellente préparation estivale malgré une saison 2024-2025 en demi-teinte sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz n’a pas mâché ses mots :

« Je ne suis pas sûr qu’il faille le lâcher. Au vu de sa préparation, je pense que l’OM doit garder Jonathan Rowe. Il a un an d’expérience avec De Zerbi, il comprend beaucoup mieux les principes de jeu. Il a été bon à l’Euro, c’est quand même un joueur qui a brillé en Championship, il n’était pas en Lituanie, le mec… »

Une adaptation déjà faite

Pour le consultant, céder Rowe maintenant serait prendre un risque :

« Si c’est pour le vendre et racheter un autre joueur qui va devoir s’adapter au système de De Zerbi, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. »

Après une première saison irrégulière ponctuée de coups d’éclat, Rowe a confirmé durant la préparation qu’il pouvait être un atout offensif important. Sa compréhension accrue des principes de jeu du coach italien pourrait être précieuse à l’OM, qui dispute cette saison la Ligue 1 et la Ligue Europa.

Un dossier encore ouvert

Si plusieurs clubs, notamment en Turquie et en Italie, suivent son profil, l’OM n’a pas encore acté son départ. La décision finale pourrait dépendre des dernières manœuvres marseillaises sur le marché des transferts.

