Mercato OM : Saliba dans le viseur d’un top club de Serie A?

La saison exceptionnelle de William Saliba sous le maillot de l’Olympique de Marseille n’est pas passée inaperçue en Europe ! Si Arsenal garde toujours la main sur le dossier, des médias affirment que d’autres clubs suivent aussi sa situation !

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba a réalisé une saison XXL sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central est appliqué, sérieux et très solide à son poste… Une saison qui confirme son potentiel et qui l’a emmené jusqu’au graal : porter les couleurs des Bleus.

L’AC Milan veut Saliba?

Seulement voilà, l’Olympique de Marseille risque fortement de le perdre dès la fin de la saison. Avec la saison qu’il réalise, beaucoup de clubs souhaitent le récupérer et pas sûr que l’OM ait les finances pour le conserver… Si Arsenal n’a pas encore acté qu’il serait chez eux pour l’an prochain, Mirror affirme de son côté qu’un club italien a coché son nom !

En effet, l’AC Milan aurait besoin de renforcer sa défense et songerait à recruter William Saliba. Alessio Romagnoli est en fin de contrat et va quitter les Rossoneri à la fin de la saison. Saliba pourrait aussi vouloir rester à l’OM afin de disputer la Ligue des Champions en cas de qualification. Rien n’est à écarter dans ce dossier qui risque d’animer le mercato marseillais !

🚨 AC Milan want to sign William Saliba from Arsenal this summer after he’s impressed on loan at Marseille in Ligue 1. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/2FWQtnXX7F — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 10, 2022

Ndicka, ça veut dire que Saliba s’en va?

Selon le très sérieux média allemand Bild, l’Olympique de Marseille l’AS Monaco ont contacté les conseillers de Ndicka. Reste à savoir si l’OM peut mettre 20M€ pour racheter la dernière année de contrat du défenseur de 22 ans ? Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, Ndicka a une belle réputation et sa mise sur le marché cet été ne sera pas pour autant synonyme d’un petit montant. Si l’OM est prêt à investir un montant estimé de 15 à 20M€, cela veut peut être dire qu’un dossier comme celui de Saliba est trop compliqué…

« Ndicka ? C’est un bon joueur et le média est sérieux mais cela veut dire que Saliba s’en va alors ? On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant. La cote de Ndicka est haut mais allégée par le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. En france, les clubs demande des montants trop élevés à l’OM, tu l’as vu avec Rongier que tu as payé un bras. Je ne vais pas dire que je regarde la Bundesliga tous les weekend, mais Ndicka a une bonne réputation… » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)