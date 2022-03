Mercato OM : Saliba veut des garanties ?

C’est l’une des grosses satisfactions du mercato estival 2020. William Saliba s’est imposé comme un élément fort à l’OM et vient de fêter ses deux premières sélections avec l’Equipe de France. Le défenseur n’est que prêté par Arsenal sans option d’achat et va devoir prendre une décision importante…

Pablo Longoria aimerait bien faire signer William Saliba définitivement à l’OM. Mais c’est Arsenal qui a les cartes en main, même si Saliba aurait des exigences avant les échéances internationales à venir…

Arteta avait clairement expliqué que Saliba était un investissement sur le long terme au moment de son prêt à l’OM : « Je sais que parfois il est difficile d’expliquer ou de comprendre après l’argent que le club a dépensé pour le faire venir, pour l’envoyer en prêt. C’est un joueur à long terme pour nous et nous devons aussi le protéger. Et lui donner trois ou quatre matchs n’est pas suffisant. (…) J’espère qu’il pourra profiter de son football et être prêt pour nous la saison prochaine. » Que va faire Arsenal cet été et surtout quelle décision va prendre le joueur ?

Arsenal aimerait faire prolonger Saliba

Selon le média Goal, « des sources au sein du club soulignent le fait qu’il n’y avait pas d’option incluse pour que Marseille rende son prêt permanent comme preuve qu’ils lui offriront une opportunité de réussir dans le nord de Londres. » Mais Saliba n’aura plus que deux ans de contrat restants cet été et il sait que la charnière composée de Ben White et Gabriel s’est bien installée. Les Gunners pourraient surtout lui offrir du temps de jeu en Coupe d’Europe, mais cela ne sera peut être pas suffisant pour convaincre le clan Saliba…

Quel avenir pour le nouvel international tricolore William Saliba ? 🤔https://t.co/29DZThtHFL — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) March 30, 2022

Saliba veut du temps de jeu pour avoir une chance de jouer en Equipe de France

Goal précise que « les premières discussions avec Arsenal auront lieu dans les prochaines semaines. » Arsenal aimerait le faire prolonger mais ce dernier veut d’abord savoir s’il bénéficiera du temps de jeu en prévision de la prochaine Coupe du Monde. Si le jeune défenseur décide de ne pas prolonger et de quitter Londres, l’OM aura une carte à jouer mais devra faire avec une féroce concurrence et un énorme montant demandé par Arsenal. Le club anglais avait déboursé 30M€ il y a presque 3 ans, et pourrait augmenter ce tarif suite au nouveau statut d’international de Saliba…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Concurrence aussi en France pour Saliba ?

« William Saliba a été appelé en dernière minute pour pallier au cas de Covid de Benjamin Pavard. On connait les états de service du Marseillais, auteur d’une très bonne saison avec l’OM même s’il a récemment connu quelques difficultés en étant aligné sur un côté par Jorge Sampaoli. Pour moi, ce n’est pas vraiment une surprise. L’ancien Stéphanois a l’avenir devant lui. Comme son ancien comparse Wesley Fofana, ils sont amenés tous les deux à se retrouver régulièrement dans le groupe France à l’avenir. Le joueur prêté par Arsenal a pris un peu d’avance mais je pense que l’autre ancien Vert, qui revient tout juste de blessure à Leicester, le rejoindra assez vite pour le plus grand bonheur de l’ASSE. » Denis Balbir – Source : But Football Club (28/03/22)