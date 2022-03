Mercato OM : Concurrence aussi en France pour Saliba ?

Ou jouera William Saliba la saison prochaine ? Pablo Longoria aimerait bien qu’il reste à l’OM mais le dossier est compliqué car l’OM n’a pas la main, que cela va coûter cher et que la concurrence est forte…

Dans un entretien accordé à RMC, Saliba ne cache pas son envie de rester, il sait que la décision appartient à Arsenal: « L’ambiance du Vélodrome un critère pour rester ou non à la fin de la saison? Bien sûr. Quand j’en parle avec Mattéo (Guendouzi), rentrer dans un stade comme ça, dans le couloir, on est tous excités parce qu’on sait que ça va gueuler. Quand on entre, il y a une atmosphère que vous devez vivre pour la comprendre. Quand tu vois l’équipe adverse qui rentre sous les sifflets, ça fait quelque chose. Tu es dans ton match dès l’échauffement, ils sont tous déjà là, et ça donne vraiment beaucoup d’émotions. son avenir à l’OM ça avance ? Non, mais je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi. LOM veut te garder… Oui, voilà, on verra comment ça se passera, mais ça dépend d’Arsenal aussi qui doit donner son accord, on va voir. » Rien n’est fait et Pablo Longoria va devoir s’employer. Saliba va-t-il rester à l’OM, pariez sur Betway…

Arsenal ne serait pas fermé à l’idée d’un départ définitif mais aimerait récupérer les 30M€ investis. Pour espérer conserver Saliba, l’OM devra jouer la Ligue des Champions, Longoria devra trouver les moyens de payer son transfert mais aussi son salaire qui pourrait être le plus élevé de l’effectif. Selon le média anglais The Athletic, la concurrence est féroce sur ce dossier car des clubs français, espagnols et anglais sont prêts à sauter sur l’occasion. Saliba de son côté est bien à Marseille mais ne serait pas fermé à l’idée de retourner à Arsenal d’autant que le club pourrait lui aussi se qualifier pour la Ligue des Champions…

How much do #Arsenal want Saliba?

And how much does Saliba want Arsenal?

He’s shining at Marseille, in the #FRA squad, and desperate to make World Cup – while White and Gabriel are excelling for Arsenal.

Perhaps his future lies elsewhere.@gunnerblog reports from Marseille

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) March 25, 2022