Mercato OM : Samir Nasri valide mais annonce que “Genesio va devoir faire un petit miracle…”

L’Olympique de Marseille a officiellement tourné une nouvelle page en confiant les rênes de son équipe première à Bruno Genesio. Un choix qui fait déjà réagir dans le paysage footballistique français, notamment du côté des anciens de la maison marseillaise. Parmi eux, Samir Nasri s’est montré particulièrement favorable à la nomination de l’ancien entraîneur de Lille, Lyon et Rennes.

Un choix validé…

Invité à s’exprimer sur Canal+, l’ancien international français n’a pas caché son approbation concernant cette arrivée. « C’est un choix que j’approuve », a déclaré Nasri, estimant que Bruno Genesio possède l’expérience et les qualités nécessaires pour relever le défi olympien. Selon lui, le technicien de 59 ans a largement démontré sa valeur en Ligue 1 au fil de ses différentes expériences sur les bancs français.

Nasri voit notamment en Genesio un entraîneur capable d’apporter davantage de sérénité à un club régulièrement secoué par l’instabilité sportive et institutionnelle. « Quelqu’un qui, je l’espère, va pouvoir apporter un peu de sérénité et de calme », a-t-il expliqué, tout en soulignant le caractère parfois discret mais efficace du technicien rhodanien.

Il a également insisté sur une qualité qu’il juge essentielle dans le contexte actuel de l’OM : la capacité de Genesio à obtenir des résultats malgré des moyens limités. L’ancien Marseillais estime que le nouvel entraîneur a souvent réussi à construire des équipes compétitives avec des effectifs remaniés ou des ressources restreintes.

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Paul Laffisse