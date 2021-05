Mercato OM : Sampaoli a commencé le tri dans l’effectif !

Il reste encore deux matches de Ligue 1 et la saison 20221/2022 sera terminé. Jorge Samapoli va travailler avec Pablo Longoria pour rebâtir un effectif, il commence déjà faire le tri…

La défaite face à l’ASSE a eu du mal à passer. Sampaoli avait d’ailleurs affiché son mécontentement face aux comportements de certains en conférence de presse. Il l’a de nouveau expliqué ce vendredi, il va s’appuyer sur les joueurs prêts mentalement pour jouer les deux derniers match. RMC rapporte que « depuis mercredi, Cuisance, Khaoui, Germain et Rocchia ne participent plus à l’entrainement collectif. Les trois joueurs restent généralement à l’intérieur du bâtiment sportif, pour faire de la musculation, du vélo ou des exercices en salle. Depuis la semaine passée, Christopher Rocchia est, lui, retourné s’entrainer au centre de formation, avec les jeunes!. »

Un groupe resserré la saison prochaine ?

Par contre le média précise que Thauvin et Sakaï, qui ne seront plus marseillais la saison prochaine, ont la confiance du coach argentin et devraient débuter le match face à Angers ce dimanche. Le japonais pourrait pousser sur le banc Caleta-Car, dont les performances récentes ont agacé le staff. Sampaoli aurait été clair avec Longoria concernant la saison prochaine. RMC explique que le coach « souhaite un groupe resserré, sans élément superflu, même si une qualification ou non en Ligue Europa influera sur le nombre de joueurs qu’il aura à sa disposition. »

trouver les joueurs qui sont les plus proches de ce que nous demandons pour ce match — Sampaoli

« On s’entraine avec un groupe pour essayer de renforcer des situations émotionnelles et voir sur qui on peut compter contre l’ASSE. Il y a beaucoup de choses qui génèrent de la confusion sur une fin de saison: des joueurs qui vont partir, des joueurs qui aimeraient rester mais qui vont partir, des joueurs qui veulent partir mais vont rester… La tâche la plus importante pour moi, comme coach, est d’arriver à trouver les joueurs qui sont les plus proches de ce que nous demandons pour ce match. » Jorge Sampaoli – source Conférence de presse / RMC (14/05/2021)

Pour revoir la conférence de presse de Jorge Sampaoli en intégralité