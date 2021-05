OM : « On a senti Sampaoli agacé »

L’OM s’est incliné 1-0 face à l’ASSE ce dimanche à ‘occasion de la 36e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du coach Jorge Sampaoli sur cette rencontre.

Incapable de faire le jeu et de se sortir du pressing stéphanois, l’OM n’a pas été dangereux en première mi-temps face à l’ASSE. Jorge Sampaoli avait tenté de positionner Balerdi côté gauche pour couvrir les montées de Luis Henrique, un choix perdant. L’OM s’incline sur le score de 1-0 en encaissant un but évitable suite à un raté de Balerdi. Le score aurait pu être bien plus lourd sans un Mandanda décisif. L’entraineur argentin a un peu rééquilibré son équipe en faisant rentrer Sakai, par contre il a beaucoup attendu (82′) avant de lancer Benedetto en soutient de Milik.

La note du COACH Jorge Sampaoli : 4/10

Son appréciation