Mercato OM : Sampaoli donne un gros indice sur son avenir en conférence de presse?

En conférence de presse ce samedi après la grosse victoire de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le match mais aussi quelque peu sur son avenir ! Le coach argentin lâche un indice de taille devant les journalistes !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié en Ligue des Champions après une grosse victoire face à Strasbourg mais aussi grâce à Lens qui égalise dans les dernières minutes contre l’AS Monaco. Le coach Jorge Sampaoli était en conférence de presse pour évoquer cette belle fête au Vélodrome.

A l’année prochaine? Oui !– Sampaoli

Forcément, l’entraîneur a fait l’éloge de ses joueurs qui ont offert cette deuxième place de Ligue 1 et la qualification en Ligue des Champions… Concernant son avenir, le coach Jorge Sampaoli a donné un gros indice sur la saison prochaine !

« Beaucoup d’émotions aujourd’hui ! Je suis très content pour les joueurs qui ont fait une très grande année pour moi ! Je les remercie. Je les ai simplement remercié après le match pour l’année. Et comment ils ont obtenu la qualification directe pour une équipe jeune. Ces joueurs ont supporté une saison très longue. Mon objectif étaient d’égaler mes saisons précédentes avec Séville, Santos. C’est une satisfaction personnelle. Et rendre tant de personnes heureuses ! Ce sont des émotions très belles. Une émotion terrible parce que mes deux enfants étaient dans le stade… En réalité depuis que je suis là, on essaye de rendre au club son identité. Et terminer comme ça, chercher à marquer le 5ème. Lirola aurait pu. Je me rends compte qu’il y a but de Lens quand le stade rugit ! Puis je vois Kamara fêter ce moment… Beaucoup de joie ! A l’année prochaine? Oui ! » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/05/22)

