Mercato OM : Sampaoli et Longoria préparent une offre pour une pépite d’Argentine?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter cet été pour se renforcer. Jorge Sampaoli aurait déjà pris contact avec une pépite d’Argentine pour le mercato !

Cet hiver, le nom de Thiago Almada a été lié à l’Olympique de Marseille. Le club de Vélez Sarsfield réclamait une somme trop importante pour les finances dont disposait Pablo Longoria qui n’était alors que directeur sportif.

SAMPAOLI AURAIT PRIS CONTACT AVEC ALMADA

Désormais, Jorge Sampaoli est sur le banc de l’OM et Longoria est devenu président du club. Le mercato estival risque donc d’être plus axé vers l’Amérique du Sud et l’Italie, des secteurs que connaissent bien les deux hommes.

Ce vendredi soir après la rencontre face au Stade de Reims, le journaliste César Luis Merlo était sur le plateau de TyC Sports, média argentin qui avait notamment annoncé la venue de Dario Benedetto à l’OM. Ce dernier a affirmé que Thiago Almada est dans les petits papiers de Longoria et qu’une offre pourrait être faite dans les prochaines heures.

𝗨𝗻𝗮 𝗷𝗼𝘆𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗳ú𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼, 𝗮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮 ¡Bomba de @CLMerlo! ¿Thiago Almada se va de Vélez? pic.twitter.com/xAHcNsqmxf — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) April 23, 2021

LE PROFIL d’ALMADA

L’Argentin évolue au poste de milieu offensif et peut également jouer sur les côtés en tant qu’ailier. Il mesure 1,71m, est assez rapide et est doté d’une technique bien au-dessus de la moyenne. Pour avoir un aperçu, voici une vidéo proposée par le compte Twitter Glophar.

Thiago Almada (2001, Velez) Best skills 🤯pic.twitter.com/HJnbEUBrlY — Glophar (@Glophar) April 23, 2021

IL SUIT l’OM SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Sa clause libératoire est de 22 millions d’euros mais une offre moindre pourrait être acceptée par le club argentin. Le média évoque une somme entre 10 et 15 millions d’euros. Le joueur, qui a de bonnes relations avec Leonardo Balerdi (ils évoluaient ensemble avec les U20 d’Argentine), like les photos de l’Olympique de Marseille postées sur Instagram… Les supporters marseillais ont déjà trouvé cela suspect en le voyant suivre les comptes des Olympiens.

Bon Thiago va falloir arrêter de flirter avec nous hein pic.twitter.com/TlV4E8CP8q — VAN (@VanTeamOM) April 23, 2021

SON ENTOURAGE DÉMENTAIT UN INTÉRÊT EN JANVIER

En janvier dernier, le jeune argentin de 19 ans était annoncé dans le viseur de l’OM. L’entourage avait été contacté par RMC Sports et démentait une approche de la direction marseillaise. Les deux clubs de Manchester souhaiteraient également le récupérer mais sa proximité avec Sampaoli pourrait le convaincre de le rejoindre en Ligue 1.