Mercato OM : Prolonger Thauvin, un choix par défaut ?

Florian Thauvin sera libre en juin prochain, mais le milieu de terrain va-t-il pour autant quitter l’OM ? Une prolongation de contrat, qui semblait hypothétique, devient de plus en plus envisageable. Un choix par défaut pour Longoria et Sampaoli ?

Recruté en septembre 2013 en provenance de Lille, Thauvin avait fait le forcing pour rejoindre l’OM. L’international français n’a depuis quitté l’OM que pour une escapade ratée à Newcastle largement incitée par le président de l’époque Vincent Labrune. Une pige de 5 mois et demi que le joueur aimerait bien oublier. Prêté à deux reprises à Marseille puis transféré en 2017 pour 11M€, ce dernier a enchainé les bonnes performances. 15 buts et 10 passes décisives en Ligue 1 lors de la saison 2016/2018. Puis 22 buts et 11 passes lors de la saison 2017/2018, et un titre de Champion du monde avec l’équipe de France cette même saison. Le président Eyraud n’aurait pas écouté une offre de 80M€ à ce moment là…

La saison suivant il marquera 16 buts et donnera 8 passes décisive (2018/2019), avant la blessure et cette fameuse opération de la cheville. Un retour retardé à plusieurs reprises et une saison 2019/2020 blanche plus tard (20 minutes de jeu), Thauvin a retrouvé le chemin des terrain mais pas celui d’une prolongation. Ce dernier avait semble-t-il décidé de quitter l’OM à la fin de son contrat, avec comme objectif Milan…

La tentation Milan

En novembre dernier, Paolo Maldini avait ouvertement affiché son intérêt pour l’ailier marseillais. Sur feu la chaîne Téléfoot, le directeur technique du avait lâché: « Il sera en fin de contrat, donc c’est une opération intéressante pour nous d’un point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. » Une sortie qui avait eu le don d’irriter Villas-Boas à ce moment là. Depuis la piste s’est refroidie, même si elle ne serait pas totalement enterrée. Plusieurs médias italiens affirment que les exigences financières du marseillais sont trop élevées, d’autres options sont explorées comme Lucas Vazquez ou encore Jonathan Ikone. Un changement de stratégie qui semble faire réfléchir l’international français…

Selon @laprovence, la piste Thauvin au Milan AC se serait refroidie mais ne serait pas totalement à écarter. Le FC Séville serait en embuscade. pic.twitter.com/SiT8C26Y50 — OManiaque (@OManiaque) April 23, 2021

Le joueur de 28 ans a repris les discussions avec Pablo Longoria, il pourrait finalement opter pour une prolongation de contrat. Sauf si un club étranger, le nom du FC Séville revient souvent, se positionne. Marseille pourrait donc garder au delà de ses 8 saisons un joueur décisif, qui soigne ses statistiques, mais qui n’est pas toujours le meilleur élément dans le collectif. L’Equipe et la Provence s’accordent pour dire que cette option est envisageable aujourd’hui. Jorge Sampaoli l’a répété en conférence de presse jeudi : « On espère qu’il va continuer dans le projet. Après, la décision se prend entre le club, son agent et lui. Mais sur le plan sportif, on espère le voir continuer avec nous. » Le quotidien local précise que devant la difficulté de trouver un successeur du même niveau, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaitent que Thauvin prolonge. Un choix par défaut donc ?

A lire : OM : THAUVIN TENDU À CAUSE DE SON MERCATO ?

Thauvin a l’om, une page à tourner ?

Florian Thauvin aime l’OM, il a clairement des statistiques qui parlent pour lui. Mais est-il prêt à jouer plus loin du but, se mettre au service du collectif et donc voire ses statistique individuelles baisser pour le bien de l’équipe ? Ce dernier serait sous tension, à cause de l’incertitude qui plane sur son avenir, mais aussi suite aux multiples changements de postes imposés par Sampaoli. On peut légitimement se poser la question de ce choix, qui fera surement de Thauvin un des plus gros salaire de l’équipe si il accepte une prolongation. Ne faut-il pas tourner la page cet été, pour lui comme pour le collectif offensif de l’équipe ?