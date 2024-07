Mercato OM : Samuel Gigot, cas épineux…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est de retour sur les terrains d’entraînement et a commencé sa pré saison depuis plusieurs jours. Après un début de mercato agité, l’effectif devrait encore beaucoup évoluer sur ces prochaines semaines. À commencer par le dossier Gigot qui semble compliqué à gérer, alors que le défenseur ne donne pas la priorité à un départ.

La saison commence dans un peu plus d’un mois pour les olympiens. Alors que l’entraînement a repris sous le joug de Roberto De Zerbi, l’effectif de l’OM pourrait encore bien évoluer dans les jours qui viennent. Avec les nombreux départs potentiels et les rumeurs concernant les arrivées, le groupe devrait se retrouver bien modifié à la fin de la période de préparation.

Un transfert de Gigot avorté à Trabzonspor

Un des joueurs qui figure dans ce cas et dont l’avenir à l’OM semble de plus en plus flou, est Samuel Gigot. Un des capitaines de l’OM la saison dernière, le défenseur central a peiné à retrouver le niveau qu’il avait atteint avec Tudor. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur, le joueur ne semblait plus rentrer dans les plans du club. Un transfert avait même été négocié avec le club turc de Trabzonspor avant que ce dernier capote, Gigot ne semblant pas vouloir rejoindre la Turquie.

Un départ qui se complique

L’Équipe nous en apprend plus sur la situation actuelle du défenseur. Selon le journal sportif, Samuel Gigot a prévu de s’entretenir avec Roberto De Zerbi, « histoire de savoir s’il peut faire partie de ses plans ». Il aurait également fait savoir à Medhi Benatia qu’l ne voulait pas « qu’on lui force la main sur une future destination, s’il devait partir ». Encore sous contrat jusqu’en 2026, le départ de Gigot se complique désormais de plus en plus.