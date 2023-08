Mercato OM : Sanchez a (enfin) fait son choix !

Alexis Sanchez ne devrait finalement pas revenir à l’OM. A en croire les dernières informations en provenance d’Italie, l’international Chilien désire retourner à l’Inter.

Libre depuis la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, semble être déterminé à faire son retour en Serie A et aurait repoussé toutes les offres qui se sont présentées à lui jusqu’à présent, selon le Corriere Della Sera. Le talentueux attaquant chilien âgé de 34 ans, après une saison réussie sous le maillot phocéen, où il a enregistré 18 buts, ne semble toujours pas avoir pris de décision concernant son avenir.

Sanchez choisi l’Inter ?

Malgré les propositions venant d’Arabie saoudite et d’Espagne, Alexis Sanchez aurait décliné ces offres dans l’espoir de retrouver l’Italie et la Serie A. Plus particulièrement, il attendrait avec impatience une offre de l’Inter Milan, club qu’il avait quitté à l’été 2022 pour rejoindre Marseille, après avoir connu trois saisons délicates avec un total de 20 buts et 18 passes décisives en 109 matchs toutes compétitions confondues.

#Longoria : « Alexis Sanchez? En ce moment, si on doit être francs, sauf la position de latéral droit, on pense que l’on est au complet. Toutes les positions sont doublées. Sauf s’il y a un départ de joueur bien sûr » #OM #ConfOM pic.twitter.com/fL5eMQcxkx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2023

En conférence de presse ce jeudi, le président de l’OM Pablo Longoria a quant à lui laissé entendre qu’un retour du chilien à l’OM n’était plus d’actualité : « Actuellement, si on est franc et qu’on analyse l’effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets, a expliqué Longoria. On a toutes les positions doublées. Je considère qu’on est complets sauf s’il y a des sorties de joueurs », a ainsi déclaré le dirigeant olympien