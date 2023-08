Mercato OM : Un problème de taille dans le retour de Sanchez?

Ce lundi 31 juillet dans Débat Foot Marseille l’équipe du jour, composé de notre journaliste Benjamin Courmes accompagné de Jean Charles De Bono ancien joueur de l’OM et de Franck Conte, un artiste marseillais, se sont intéressés au cas Alexis Sanchez. Est-ce qu’avec l’arrivée d’Iliman NDiaye, l’Olympique de Marseille a encore besoin d’un retour d’Alexis Sanchez, un joueur de 34 ans?

Après la folle arrivée d’Iliman Ndiaye, est-ce que l’Olympique de Marseille a encore besoin de se renforcer devant ? C’est la question sur laquelle s’est penché l’équipe de Débat Foot Marseille. Et le nom d’Alexis Sanchez était bien évidemment dans le débat.

Mais avec le recrutement de plusieurs joueurs offensifs est-il encore indispensable que Sanchez reporte le maillot de l’OM ? Même si le Chillien n’est plus tous jeune, il a quand même porté l’attaque marseillaise la saison dernière avec 18 buts et 3 passes décisives, meilleur buteur loin devant ses partenaires.

Deux joueurs de 35 ans devant, c’est quand même problématique

La donne a toutefois changé durant ce mercato. Les recrutements de joueurs comme Aubameyang, Ndiaye, Sarr feront surement monté la puissance offensive de l’OM à un niveau supérieur. Sans compter les retours de blessure de Harit et Ounahi qui peuvent être des options offensives intéressantes.

» Si on prend Sanchez avec Aubameyang ça nous fait quand même une attaque avec deux mecs de 35 ans et je me disais, c’est quand même problématique » expliquait Franck Conte, même si pour lui » Sanchez est un joueur avec une science du football et une intelligence au niveau du placement ». Néanmoins, Jean-Charles De Bono rappelle que malgré son âge avancé, « Aubameyang va encore vite » et pourrait donc apporter de la profondeur à l’équipe de Marcelino et être complémentaire de Sanchez.