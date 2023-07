Mercato OM : Sanchez temporise concernant l’énorme offre de l’Arabie Saoudite ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En ce jour de reprise de l’entrainement à Marseille, on ne sait toujours pas où jouera Alexis Sanchez la saison prochaine. Pour FootMercato, l’OM a toujours des raisons d’y croire.

C’est reparti aujourd’hui à la Commanderie ! Marcelino prend les rênes de sa première séance aujourd’hui mais pas d’Alexis Sanchez à l’appel. Le chilien est un agent libre depuis ce weekend après la fin de son contrat le liant à l’Olympique de Marseille. Des discussions sont d’ailleurs toujours en cours entre le club et l’attaquant chilien pour continuer la collaboration et selon FootMercato il y a encore de quoi croire à sa signature.

Pour le moment le salaire serait le gros point épineux du dossier, le joueur pointant son apport dans la saison achevée récemment et réclamant une paye particulièrement élevée. Sanchez avait récemment fait comprendre au club qu’il conditionnerait également sa signature au mercato et l’arrivée de Geoffrey Kondogbia l’aurait satisfait.

Toujours un espoir côté marseillais pour Alexis Sanchez. Le 🇨🇱n’a toujours pas dit oui à l’🇸🇦 et sa proposition à plus de 10 M€ net par an. Les discussions sont en cours, l’OM sait ce qu’attend le joueur, il lui reste à décider ce qu’il fait. https://t.co/fCS2VlADhs — Sébastien Denis (@sebnonda) July 3, 2023

Les discussions continuent, un salaire XXL à la clé ?

Avec ses 14 buts en 35 journées de L1 et son tempérament de guerrier sur le terrain, le numéro 70 de l’OM est devenu le chouchou du Vélodrome et nul doute que son départ ferait très mal du côté de Marseille. Aussi, son profil de second attaquant qui tournerait, libre, autour d’un avant-centre de métier, a de quoi allécher car il pourrait coller avec le système en 4-4-2 de Marcelino.

Il faut aussi rappeler que Sanchez a reçu une offre XXL de 10 millions d’euros venue d’Arabie saoudite il y a déjà plusieurs jours mais n’y a toujours pas répondu positivement, ce qui peut donner espoir en sa prolongation. La direction marseillaise continue en tout cas de travailler sur le dossier et devrait donner des précisions lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino prévue demain.