Mercato OM : Sao Paulo a tenté Luis Henrique !

Luis Henrique a toujours autant de difficultés à s’imposer dans cette équipe de l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant brésilien était titulaire contre Lens mais sa prestation a une nouvelle fois été sans relief. On apprend que son profil intéresse le club de Sao Paulo.

Titulaire lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Lens ce samedi (0-2), Luis Henrique a réalisé une prestation relativement terne. Avec l’arrivée de Cédric Bakambu, le temps de jeu du jeune brésilien devrait encore plus se réduire dans les mois à venir. D’autant que ce dernier n’a pas mis bien longtemps à trouver ses repères dans l’équipe de Sampaoli. A peine entré en jeu, l’ancien joueur de Sochaux a inscrit son premier but sous les couleurs de l’OM.

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes dans une semaine, on apprend que Luis Henrique était dans le viseur de Sao Paulo. En effet selon les informations du journaliste d’ESPN, André Plihal, le club brésilien a tenté de rapatrier le jeune attaquant olympien dont les caractéristiques plaisent à l’entraîneur Rogério. Le deal n’a cependant pas pu aboutir et la piste est visiblement abandonnée.

O SPFC tentou Luis Henrique, ex-Botafogo, atualmente pouco utilizado no Olympique de Marselha. Seria o plano B pra Soteldo. Seria. Não rolou. Jovem de 20 anos, com as características q Rogério tanto quer. Se vier alguém nos próximos dias, será pra zaga. 4 zagueiros é mto pouco.

— André Plihal (@plihalespn) January 21, 2022