OM : La mise au point de Gerson

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-2 face au RC Lens samedi soir. Remplacé par Pol Lirola, Gerson semblait frustré. Sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain brésilien a tenu à clarifier la situation.

L’Olympique de Marseille tout en maîtrise face au RC Lens hier soir. Dès le début de la rencontre, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont laissé aucune chance aux Lensois. Présents et solides dans les duels, les Phocéens ont concédé très peu d’occasions tout au long de la rencontre. Malchanceux, Valentin Rongier a vu sa frappe toucher la barre, le gardien puis de nouveau le montant en première période. Peu de temps après, Mattéo Guendouzi obtient un penalty, transformé par Dimitri Payet.

A lire aussi : OM : Gerson, une montée en puissance technique et physique…

En seconde période, l’OM s’est une nouvelle fois montré solide en ne laissant aucune chance à Lens. Le bloc olympien n’a laissé aucun espace et n’a pas laissé de temps à Lens pour développer son jeu. En fin de rencontre, Jorge Sampaoli a offert à Cédric Bakambu ses premières minutes sous la tunique olympienne. Il n’aura fallu que 2 minutes et 38 secondes à l’attaquant congolais pour trouver le chemin des filets. Après un bon une-deux effectué avec Mattéo Guendouzi, Cédric Bakambu glisse du pied gauche le ballon dans la cage lensoise.

Gerson clarifie la situation

Gerson a également démarré la rencontre en tant que titulaire. En effet, le milieu de terrain brésilien enchaîne les titularisations aux côtés de Mattéo Guendouzi. Positionné près de Dimitri Payet et de Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain a réalisé un match correct. À la 75e minute de jeu, Jorge Sampaoli décide de le sortir pour faire rentrer Pol Lirola. Sur son visage, le Brésilien se montre frustré. Une frustration qu’il a tenu à expliquer aujourd’hui sur son compte Twitter.

« Je veux juste continuer à aller sur le terrain et aider l’équipe. Heureux, je suis de plus en plus adapté et vivant chaque moment ici à Marseille. Beaucoup de paix. » Gerson – Source : Twitter (23/01/2022)