Mercato OM – Sarr : « Je ne pense pas qu’on puisse m’imposer de partir… »

Bouna Sarr sort d’une bonne saison avec l’OM. L’ailier ou latéral doit serait très convoité, en particulier en Espagne. Ce dernier n’a pas tranché et n’exclut rien…

Dans un entretien accordé au journal La Provence, Bouna Sarr évoque son avenir. L’ancien messin ne ferme pas la porte à un départ, l’Espagne pourrait être une destination parfaite pour lui. Cependant, il réaffirme son attachement à l’OM et se voit aussi très bien rester une saison de plus afin d’y disputer la Ligue des Champions…

je ne suis pas dans l’obsession de partir, mais… — Sarr

« Il faudra voir comment va fonctionner le marché, s’il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l’obsession de partir. Pour une fois qu’on joue la Champions League, j’ai vraiment envie de la découvrir ici. A côté de ça, j’arrive à un âge où les opportunités se feront plus rares. Si le club est amené à me demander de partir, j’aurais mon mot à dire. (…) Je ne pense vraiment pas être dans une mauvaise position à ce niveau-là. Je ne pense pas qu’on puisse m’imposer de partir, et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d’être à l’OM. (…) L’Espagne ? Oui. Le football, l’environnement, la mentalité… J’y suis allé souvent, pour voir des amis ou y passer des weekends, et j’aime bien la mentalité des gens, la culture foot. » Bouna Sarr – source : La Provence (13/07/2020)