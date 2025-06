Mercato OM : Selon De Bono, “Marcus Rashford est un cas particulier”

Dans notre émission l’Apéro Mercato du 2 juin 2025, notre journaliste Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono nous on donné leur avis sur la piste menant à Marcus Rashford.

Le principal obstacle à une telle opération réside dans les finances. Le football anglais, et plus particulièrement la Premier League, est synonyme de salaires astronomiques. Selon Jean Charles de Bono Marseille ne peut pas satisfaire Rashford: “Marcus Rashford est un cas particulier. Dans le milieu du football anglais, les finances posent un vrai défi, notamment à cause des salaires hebdomadaires très élevés. Pour un club comme l’OM, cela semble difficile à assumer.”

Mercato OM : Qui est Igor Paixão ? L’avis d’un spécialiste du football brésilien ! – https://t.co/G95tI9ygHe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 2, 2025

Rashford, un talent indéniable, mais inconstant…

Marcus Rashford, à seulement 27 ans, est un joueur doté de qualités exceptionnelles. Cependant, Rashford a aussi ses défauts comme nous le précise Jean Charles de Bono : “On connaît les qualités de Rashford : sa vitesse, sa frappe, son adresse. C’est un joueur capable d’enflammer un match, mais il peut aussi disparaître pendant de longues périodes.”

A lire : Mercato OM : C’est réglé pour la première recrue estivale ?

Un duo avec Greenwood, une utopie séduisante

L’idée d’associer Rashford à son ancien coéquipier, Mason Greenwood, actuellement à l’OM, a de quoi faire saliver les supporters marseillais. En effet Jean Charles de Bono suppose que cette a faire est lier a Greeenwood : “On pourrait imaginer un duo avec Mason Greenwood, son ancien coéquipier, l’un à gauche, l’autre à droite.”