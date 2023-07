Mercato OM : Sheffield a anticipé le départ de Ndiaye?

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye va laisser un trou à Sheffield au poste d’attaquant. Le club anglais aurait déjà trouvé son remplaçant d’après Foot Mercato !

Sheffield travaille déjà sur le départ d’Iliman Ndiaye d’après les informations de Foot Mercato ! Le média explique ce dimanche dans un article que le club anglais est proche de s’offrir Bénie Traoré, joueur de 20 ans qui évolue en Suède à Häcken. Il devrait rejoindre Sheffield prochainement afin de prendre la place de Ndiaye qui , selon Foot Mercato, « se rapproche donc toujours plus de l’OM »

🔹Sheffield a déjà trouvé le remplaçant d’Iliman Ndiaye 🇸🇳. Le club anglais va s’offrir Bénie Traoré pour remplacer le Sénégalais qui se dirige un peu plus vers l’OM. (@footmercato)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/5LPY6SVA5B — MercatOM (@Mercat_OM) July 16, 2023

Ndiaye, ça peut être une vraie bonne pioche !

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye. « Au Sénégal il a réussi à offrir une alternative crédible dans le jeu offensif de l’équipe en l’absence de Mané, à s’intégrer vite dans cette équipe qui a quand même beaucoup de vieux briscards, une équipe rodée qui est ensemble depuis la CAN 2019 pratiquement, donc ce n’est pas évident, il faut de la personnalité, du tempérament. Et surtout il a apporté sa touche à lui. C’est un joueur créatif. Il a su prendre la mesure de ce qu’on attendait de lui, et ça c’est un signe que c’est un joueur de haut niveau car quand on a une CDM devant soi et qu’il faut prouver ce n’est pas facile. Par exemple si on prend Crépin Diatta, aussi un joueur important pour le Sénégal, c’est quand un peu plus stéréotypé, le type de joueur que les entraineurs aiment car il court beaucoup, il ne rechigne pas à défendre, n’hésite pas à tacler mais dans le jeu offensif et la construction il n’apporte pas énormément. Ndiaye a su s’imposer et apporter quelque chose de puissant dans l’équipe je trouve. C’est un « game-changer » comme on dit en Angleterre. Tout cela est prometteur donc je pense que ça peut être une vraie bonne pioche. Bien utilisé et dans un schéma bien pensé il peut apporter beaucoup à cette équipe de l’OM. »