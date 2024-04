OM: Fonseca réagit aux rumeurs et évoque son avenir

D’après les informations du journal L’Équipe, Paulo Fonseca serait la priorité de l’Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant la rencontre face à Metz ce dimanche, l’entraîneur lillois a indiqué ne pas avoir pris sa décision.

Un temps annoncé à l‘OM, Paulo Fonseca serait bel et bien la priorité des dirigeants olympiens pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc la saison prochaine selon L’Équipe. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant le déplacement à Metz ce dimanche, le coach lillois a indiqué ne pas avoir pris sa décision.

A LIRE AUSSI:OM: Longoria confiant avant l’Atalanta

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:OM: Di Meco emballé par la piste Fonseca mais…

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

La piste Conceiçāo définitivement enterrée ?

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Également présent dans la short-list des techniciens ciblés par le bord marseillais, Sergio Conceiçāo a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec le FC Porto ce jeudi. Franck Haise, Thiago Motta, Vincenzo Italiano et Habib Beye complètent cette liste.

🔹Les autres noms scrutés pour le poste d’entraîneur de l’OM la saison prochaine : • Sergio Conceiçao 🇵🇹

• Franck Haise 🇫🇷

• Thiago Motta 🇮🇹

• Vincenzo Italiano 🇮🇹

• Habib Beye 🇸🇳@lequipe | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/esJtwNmTbL — MercatOM (@Mercat_OM) April 25, 2024

A LIRE AUSSI:OM: Rothen identifie le « profil idéal » pour remplacer Gasset !