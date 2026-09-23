Mercato OM : « S’il est encore là à Noël… » l’avenir de Genesio inquiète en interne

La situation de Bruno Genesio à l’OM devient de plus en plus tendue. Selon Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe, certaines voix en interne s’interrogent déjà sur la capacité du technicien à rester en poste jusqu’à Noël. En cause : les résultats, mais aussi des tensions sur sa communication et sur l’utilisation des jeunes joueurs.

« S’il est là à Noël, ça serait une grande surprise »

Selon Loïc Tanzi, une source interne à l’OM se montre très pessimiste sur la durée du mandat de Bruno Genesio.

« Genesio ? S’il est là à Noël, ça serait une grande surprise vu les tensions actuelles. »

Une phrase forte qui intervient alors que l’entraîneur marseillais a déjà fait part publiquement de sa frustration sur les conditions de son arrivée et sur les limites de son effectif. L’Équipe avait déjà évoqué ces dernières semaines des crispations entre Genesio et son environnement, notamment autour du mercato et de la baisse des ambitions du club.

La direction voulait voir davantage de jeunes

Toujours selon Loïc Tanzi, la direction avait fixé une autre mission au coach en début de saison : faire jouer les jeunes, les faire progresser et les valoriser dans l’optique de futures ventes.

Un objectif qui ne serait pas suffisamment rempli aujourd’hui, Genesio utilisant encore relativement peu les joueurs du centre de formation.

Ce point serait donc une nouvelle source de désaccord, dans un contexte où l’OM doit aussi composer avec des contraintes économiques importantes.

Ses déclarations agacent en interne

Le journaliste affirme également que les dernières prises de parole de Genesio provoquent de l’agacement au sein du club et ne seraient pas totalement approuvées par sa direction.

L’entraîneur a plusieurs fois expliqué qu’il ne voulait pas porter seul la responsabilité de la situation actuelle, dans un effectif qu’il jugeait insuffisant pour certaines ambitions.

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À ce stade, aucun départ n’est acté. Mais entre les mauvais résultats, la communication et les divergences sur la gestion de l’effectif, la pression autour de Bruno Genesio continue clairement de monter.