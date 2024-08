Mercato OM : Sildillia, c’est confirmé? Une offre faite?

L’Olympique de Marseille avance sur l’arrivée de Kiliann Sildillia. Le club a démarré des discussions avec Friburg. Le joueur ne veut que l’OM.

C’est confirmé pour Kiliann Sildillia. Le latéral droit français qui est avec les Bleus aux JO ne veut rejoindre que l’OM d’après Fabrizio Romano. Les deux clubs ont démarré les discussions. Malgré l’intérêt de Wolfsburg, le défenseur n’a que l’OM en tête. Les négociations se dérouleraient bien !

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have now opened talks with Freiburg for Kiliann Sildillia with an opening bid!

Negotiations ongoing and already progressing well.

Wolfsburg also showing interest but Sildillia only wants Olympique Marseille. pic.twitter.com/My0nDk6GWr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2024