Mercato OM : Ali Cho a officiellement choisi la Liga !

Longtemps annoncé comme un cible de Pablo Longoria, Mohamed Ali Cho a officiellement opté pour la Real Sociedad. L’OM avait pourtant trouvé un accord avec Angers, mais le jeune attaquant a préféré l’offre émanant de Liga…

C’est officiel : Mohamed-Ali Cho est transféré à la Real Sociedad. L’attaquant de 18 ans a signé un contrat jusqu’en 2027 avec le 6e de Liga. Le club l’a officialisé avec comme axe le boxer Mohamed Ali !

L’OM, comme Salzbourg, le Betis Séville, l’Eintracht Francfort ou Manchester City étaient sur le coup. L’attaquant semblait très gourmand en termes de salaire. Du côté de Marseille, ce transfert raté pourrait conforter la place du jeune talent Bamba Dieng, sauf si une grosse offre arrive. Un mal pour un bien ?

Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé

« C’est un vrai dossier sur lequel travaille l’OM. C’est un joueur de profondeur qui va vite, très jeune mais inconstant. Il fait un bon début de saison, un gros match contre Lyon après il sort un peu de l’équipe. Il y a aussi un truc qui m’interpelle, c’est qu’il prend deux cartons rouges ce qui montre une maîtrise relative de ses nerfs. Angers l’a beaucoup mis en avant pour faire un gros transfert. Ça reste un joueur à dégrossir. Il ne coûte pas si cher en transfert car il ne lui reste qu’un an de contrat, on parle de 10-12 millions d’euros, mais il a d’énormes exigences en termes de salaire. Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé. Ils veulent une grosse prime à la signature et un gros salaire. » Mathieu Grégoire (Journaliste L’Equipe) – Source : Football Club de Marseille.