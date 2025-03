Mercato OM : Son plus grand regret, c’est Adrien Rabiot !

Dans un article dans la Gazzetta du jour, un ancien dirigeant de l’AS Roma raconte comment il a raté Adrien Rabiot et à quel point il le regrette !

Le plus grand regret de Walter Sabatini a été dévoilé dans un entretien accordé à la Gazzetta ce lundi. L’ex dirigeant raconte comment il a raté Adrien Rabiot alors que ce dernier était en fin de contrat au PSG. Il explique avoir eu des relations plus que tendues avec Véronique Rabiot…

« Mon plus grand regret ? Adrien Rabiot. Et tout est de la faute de sa mère Véronique. L’année d’avant, le PSG m’avait donné plus de 30M pour Marquinhos, je ne pouvais pas le recruter en fin de contrat. Quand elle l’a su, elle est devenue folle. Elle haïssait le PSG, mais elle voulait peut-être aussi l’argent de l’indemnité de transfert, outre les 3M de commission. Je me rappelle que (Frédéric) Massara faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais », a déclaré Walter Sabatini auprès de la Gazzetta.

🔴 Walter Sabatini (ancien dirigeant de Palerme, Roma ou encore Inter) à la Gazzetta : « Mon plus grand regret ? Adrien #Rabiot. Et tout est de la faute de sa mère Véronique. L’année d’avant, le PSG m’avait donné plus de 30M pour Marquinhos, je ne pouvais pas le recruter en fin de… pic.twitter.com/JJ6KqeNjZX — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 31, 2025

La défaite de l’Olympique de Marseille contre Reims (3-1) a laissé des traces, et Adrien Rabiot n’a pas caché sa frustration au micro de BeIN Sports. Le milieu de terrain s’est montré très critique envers l’état d’esprit de son équipe, estimant que l’envie et l’engagement faisaient défaut.

Dès le début de son intervention, Rabiot a insisté sur l’impact psychologique de cette défaite :

« Sur le plan comptable, ça fait mal, mais c’est aussi et surtout l’état d’esprit affiché qui fait très mal. On a affiché des objectifs cette saison. On en parle chaque semaine, chaque week-end, ce n’est pas suffisant. »

Pour lui, certains joueurs ne semblent pas avoir pleinement conscience des enjeux et ne montrent pas une détermination à la hauteur de l’objectif visé :

« J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire. »

L’international français a également pointé du doigt les lacunes dans l’engagement physique et tactique :

« Dans les duels, on n’est pas présent, dans le contre-pressing pareil. Quand on affiche ce que l’on veut faire, on ne peut pas défendre comme ça et afficher un tel visage. »

Rabiot fustige l’état d’esprit de certains joueurs

« Il faut se remettre en question et savoir ce que l’on veut faire. Il reste sept matchs. Si on veut aller en Ligue des champions, moi je suis venu pour ça. S’il y en a qui n’ont pas cette ambition-là, il faut qu’ils le disent tout de suite, qu’ils le disent avant les matchs et qu’ils laissent d’autres jouer. »

« Il faut une autre mentalité »

Enfin, le joueur a conclu sur l’importance de l’attitude et de l’envie sur le terrain :

« Je ne comprends pas qu’on n’ait pas plus faim sur le terrain à l’idée de pouvoir jouer la Ligue des champions. Il faut avoir une autre mentalité. »

Cette sortie de Rabiot résonne comme un véritable avertissement à ses coéquipiers. Alors que la fin de saison approche, l’OM devra rapidement retrouver une dynamique positive s’il veut atteindre ses objectifs et accrocher une place en Ligue des champions.