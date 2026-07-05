Mercato OM : Stéphane Richard confirme pour Medhi Benatia

Président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard s’est exprimé dans La Provence sur la situation de Medhi Benatia. L’ancien dirigeant olympien n’a aujourd’hui plus de contrat avec le club, mais des contacts existent toujours.

Stéphane Richard évoque Benatia

Interrogé par La Provence, Stéphane Richard a confirmé que Medhi Benatia restait présent autour de l’OM, même s’il n’occupe plus de fonction officielle au sein du club.

“Benatia est là, à Marseille, il y a des contacts. À partir du moment où les choses sont claires, que ce n’est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu’il peut nous apporte. Je n’ai aucun préjugé de principe avec lui, bien au contraire. Il est apprécié par Frank et son entourage, il a sa personnalité, personne ne peut lui enlever le fait qu’il est passionné par ce qu’il fait. C’est un garçon qui ne laisse pas indifférent et a de la valeur. Les circonstances ont fait qu’il est parti, il n’a aucun lien avec le club, aucun contrat, mais il y est très attaché. J’apprécie ça chez lui, il n’est pas parti du jour au lendemain.”

Aucun contrat avec l’OM

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Le président de l’OM poursuit : “Benatia n’a plus aucun lien contractuel avec l’OM et il intervient dans une logique de passation de pouvoir avec Grégory Lorenzi sur certains dossiers à la vente par sens des responsabilités et amour de son club, ” a ainsi conformé Stephane Richard à La Provence.

Dans cette déclaration à La Provence, Stéphane Richard précise que Medhi Benatia n’a actuellement aucun lien contractuel avec l’OM. Le président marseillais indique toutefois qu’il ne ferme pas la porte à ses apports, à condition que le cadre soit clairement défini.

Selon ses propos, Benatia reste apprécié par Frank McCourt et son entourage, et conserve un attachement au club malgré son départ.