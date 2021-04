Mercato OM : Strootman fait le point sur sa situation et son avenir !

Prêté sans option d’achat par l’OM au Genoa, que va faire Kevin Strootman ? Si son salaire pose problème à Marseille, il n’est pas certain de pouvoir repartir en Italie la saison prochaine…

Avant le match du Genoa face au Milan AC ce dimanche, Kevin Strooman s’est confié au micro de Sky Sport. S’il avoue se sentir bien au Genoa, il ne sait pas du tout quel sera son avenir…

Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille — Strootman

Strootman: « Al Genoa sto bene, voglio dare il massimo per rimanere in Serie A »https://t.co/1cs6kq6UmG — skysport (@SkySport) April 16, 2021

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça… Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A ». Kevin Strootman – source : Sky Sport (16/04/2021)