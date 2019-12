Mercato OM : Strootman visé par un club allemand !

Récemment, on apprenait que le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt n’avait pas abandonné l’idée de vendre des joueurs cet hiver pour renflouer les caisses et diminuer la masse salariale. Un club allemand s’intéresserait à Kevin Strootman l’un des plus gros salaire de l’effectif…

Si l’Olympique de Marseille a réalisé une très bonne première partie de saison, le club olympien n’en demeure pas moins en difficulté sur le plan financier. L’OM continue en effet de payer les graves erreurs de recrutement de l’ère Rudi Garcia. Frank McCourt a donc de nouveau fait savoir qu’il étudierait toutes les offres cet hiver dans le but de diminuer la masse salariale. Dans ce cadre, un départ de Kevin Strootman, déjà poussé vers la sortie cet été, est clairement envisagé, voir souhaité par les dirigeants marseillais.

Strootman dans la Short List du Herta Berlin.

Selon les informations de France Football, un club Allemand serait d’ailleurs intéressé par le profil de l’international Néerlandais. Il s’agirait du Herta Berlin qui souhaite renforcer son milieu de terrain cet hiver et à ainsi ciblé plusieurs candidats potentiels. Julian Weigl (Dortmund) et Granit Xhaka (Arsenal) sont également cités. Pour rappel, Kevin Strootman avait été recruté en 2018 pour 25 millions d’euros plus 3 de bonus.