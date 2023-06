Mercato OM : Taremi, ça se confirme ?

Ça se confirme pour Mehdi Taremi ? Après un journaliste iranien, c’est autour du correspondant d’RMC Sport, Sacha Tavolieri d’annoncer un intérêt de l’OM pour le goleador du FC Porto.

Mehdi Taremi (30 ans) serait bel et bien sur les tablettes de l’OM. L’attaquant iranien sort d’une énorme saison avec le FC Porto et pourrait être cédé sur le marché des transferts, cet été. Auteur de 31 buts et 14 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Taremi pourrait rapporter entre 15 et 20 millions au FC Porto, selon le journaliste Sacha Tavolieri. « À 1 an de la fin de son contrat, Mehdi Taremi a refusé une offre d’Al Hilal car il souhaite rester en Europe où l’OM a manifesté son intérêt et évalue la possibilité d’un deal coûteux. Le LOSC et le Milan se sont manifestés sans faire d’offre. Porto veut entre 15M€ et 20M€ ».

🇮🇷 🤯 À 1 an de la fin de son contrat, Mehdi Taremi a refusé une offre d’#AlHilal🇸🇦 car il souhaite rester en Europe où l’#OM a manifesté son intérêt & évalue la possibilité d’un deal coûteux. Le #LOSC & #Milan se sont manifestés sans faire d’offre.#Porto veut entre 15M€&20M€. pic.twitter.com/IjHsuCu08c — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 25, 2023

Toujours selon le journaliste, L’Iranien aurait même refusé une offre venant d’Al-Hilal car il souhaiterait rester en Europe et jouer la Ligue des Champions. À un an de la fin de son contrat, il représente une très belle opportunité de marché pour l’OM. Le Milan AC et le LOSC sont également intéressés même si aucune offre n’a été faite.

L’OM a fait une offre

Selon le journaliste iranien, Hatam Shiralizadeh, Pablo Longoria aurait lui déjà fait une offre pour s’attacher les services de Taremi.

Mehdi Taremi has received a good offer from a top French club. As far as I know, it’s not PSG & I guess the offer is from Olympique de Marseille. Porto’s top scorer wants to play in the Champions League and Les Phocéens are one of the main candidates that can qualify to the UCL. pic.twitter.com/QftJTw1WNA — Hatam Shiralizadeh (@hatam_daddy1980) June 25, 2023

Le profil souhaité par Marcelino

Cet été, l’OM achètera au moins un attaquant supplémentaire, voire deux, si Alexis Sánchez ne prolonge pas. Invité dans un Space Twitter pour parler du mercato olympien, Sébastien Denis, le rédacteur en chef de FootMercato a décrit le profil d’attaquant recherché par l’OM cet été.

Info de @sebnonda dans le space d’@Emboucaneur_13 Le bord est à la recherche d’un attaquant, grand, capable de jouer en pivot et de faire prendre la profondeur aux autre attaquant. — Mathis Seghetto (@mseghetto_) June 23, 2023

Pablo Longoria souhaiterait un attaquant de grande taille, capable de jouer en pivot dans le 4-4-2 de Marcelino avec un attaquant plus mobile à ses côtés.

L’OM rechercherait cependant un profil plus complet que celui d’Arkadiusz Milik. Marcelino aimerait un numéro 9 capable de prendre la profondeur lui même et de pouvoir lancer son compère d’attaque dans le dos de la défense. Une description qui pourrait correspondre à ce qu’apporte Mehdi Taremi (1m85).