Mercato OM : tensions à la Roma autour de Vaz

Le dossier Robinio Vaz continue de faire parler en Italie. Transféré cet hiver de l’Olympique de Marseille à l’AS Roma, le jeune attaquant de 19 ans se retrouve au cœur de tensions internes.

Selon la presse italienne relayée par Foot Mercato, des désaccords sont apparus entre l’entraîneur Gian Piero Gasperini et le directeur sportif Ricky Massara. Plusieurs choix de recrutement sont contestés, notamment celui de Vaz, qui n’aurait pas été considéré comme une priorité par le technicien italien.

Ce dossier symbolise un malaise plus large autour de la stratégie sportive du club. Dans ce contexte, Claudio Ranieri tenterait de calmer les tensions, tandis que les propriétaires, la famille Friedkin, auraient appelé à maintenir la stabilité jusqu’à la fin de saison.

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Malgré ce climat en coulisses, Robinio Vaz commence à se faire remarquer sur le terrain. L’ancien joueur de l’OM affiche une progression intéressante et s’est récemment illustré avec un but décisif face à US Lecce.

Ses performances contrastent avec les débats internes. Si son arrivée reste discutée en interne, ses débuts encourageants pourraient progressivement faire évoluer les perceptions au sein du club.

Un dossier à suivre, alors que la situation sportive et institutionnelle de la Roma reste sous surveillance.