Mercato OM : Timber brise le silence sur son départ… ses mots vont parler aux supporters

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Quinten Timber commence à se faire une place. Mais dans un entretien accordé à Voetbalprimeur, le milieu néerlandais s’est surtout livré avec sincérité sur son départ de Feyenoord… et son choix de rejoindre Marseille.

“Je n’ai que de bons souvenirs”

Timber n’a pas oublié son ancien club :

« Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. »

S’il reconnaît ne pas avoir fait de véritables adieux, il insiste sur l’essentiel :

« Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que de bons souvenirs. »

Un discours respectueux, mais qui montre aussi qu’il est pleinement concentré sur son aventure à l’OM.

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“J’avais besoin de tenter ma chance”

Le joueur de 24 ans évoque surtout un choix fort dans sa carrière :

« Je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie. »

Bien au contraire, il assume pleinement son départ :

« Cette épreuve m’a permis d’en tirer des leçons et de grandir […] J’avais besoin de ce fardeau pour tenter ma chance à l’étranger. »

Reconnaissant envers son ancien environnement, notamment Robin van Persie, Timber voit dans Marseille une étape importante.

Un message qui devrait parler aux supporters marseillais : le Néerlandais est venu pour franchir un cap… et il semble prêt à s’inscrire dans la durée.