Mercato OM : Tout est relancé pour Iliman Ndiaye?

Alors que les négociations continueraient pour Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille, Sheffield a officialisé l’arrivée de Bénie Traoré, joueur ivoirien qui évoluait en Suède !

En effet, selon l’Equipe, « un retournement de situation inattendu pourrait se produire concernant Iliman Ndiaye. » Alors que ce dernier semblait avoir finalement opté pour une prolongation avec Sheffield, alors qu’il s’était mis d’accord avec l’OM, tout serait relancé.

Le quotidien sportif précise que « pressé de choisir par son entraîneur, Paul Heckingbottom, le milieu offensif se serait un peu précipité et il ne serait plus aussi sûr de sa décision. Le contact a d’ailleurs été rétabli entre l’entourage du joueur et les dirigeants marseillais ces dernières heures alors qu’un accord avait été trouvé en amont sur la base d’un contrat de cinq ans. Une issue favorable est espérée dans les rangs de l’OM, même si ce dossier est jugé encore très complexe. » Il faut dire que Sheffield sera dur en affaire, un montant de 20M€ a été évoqué…

L’OM veut croire à l’arrivée de Ndiaye, mais ça reste compliqué !

Ce mercredi soir, Pierre-Emerick Aubameyang est attendu en Allemagne, où ses futurs coéquipiers sont en stage. Et la possibilité qu’Iliman Ndiaye soit lui aussi marseillais cette saison n’est plus à exclure.https://t.co/pRefTAA47l pic.twitter.com/zxtgs3dsok — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 19, 2023



Sheffield a déjà anticipé le départ d’Iliman Ndiaye ? Foot Mercato expliquait dimanche dans un article que le club anglais était proche de s’offrir Bénie Traoré, joueur de 20 ans qui évolue en Suède à Häcken. C’est finalement officiel pour l’Ivoirien qui a signé un contrat de 4 ans ! Une indication sur l’avenir d’Iliman Ndiaye qui pourrait enfin rejoindre l’OM?

Bénie is a Blade. ⚔️ The Blades have bolstered options ahead of the forthcoming @premierleague campaign. The attacker joins on a four-year-deal from BK Häcken.#SUFC 🔴 — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 18, 2023

Deux réunions prévues pour Ndiaye?

Sur RMC ce lundi soir dans l’After, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce dossier et a expliqué que tout n’était pas fini ! D’après ses informations, des réunions étaient prévues ce mardi matin afin de discuter de l’avenir du joueur. Il pourrait donc y avoir un dernier espoir de le voir fouler la pelouse du Vélodrome !

De l’autre côté, l’OM semble bien avancé sur l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Fabrizio Romano a détaillé ce dossier ce lundi soir en affirmant qu’un accord avec le joueur avait été trouvé et qu’il fallait maintenant convaincre Chelsea de lâcher son attaquant.

Il peut faire des différences en démarrant balle au pied

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye : « Je crois que cela correspond bien à Longoria ce type de joueur, à la fois créatif et collectif. On aurait pu penser qu’il était fait pour le foot espagnol et là se retrouver sous les ordres de Marcelino je trouve que ça fait plutôt sens. Après il va falloir qu’il se réadapte au jeu très physique de la Ligue 1 mais bon le Championship c’est un championnat très exigeant, très long, qui demande beaucoup d’endurance d’un joueur donc je pense que c’est une bonne école pour tenir le choc en Ligue 1 où on ne lui fera pas de cadeaux. Il n’a pas un physique impressionnant ce joueur donc faudra qu’il tienne la rudesse du championnat français. Mais je pense que c’est un bon choix car il a une assez large palette, il marque, il passe il crée, il peut jouer en appui, il peut faire des différences en démarrant balle au pied. »