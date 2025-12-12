Mercato OM : Traoré comme une recrue en janvier !

Arrivé cet été, Hamed Junior Traoré était attendu comme un renfort offensif majeur. Mais depuis sa signature, l’international ivoirien n’a quasiment pas joué en raison d’une blessure persistante.

Cet été, l’OM a officialisé l’arrivée de Hamed Junior Traoré, milieu offensif polyvalent en provenance de Bournemouth, prêté avec une option d’achat. Le club phocéen voyait en lui un élément capable de compenser le départ de Jonathan Rowe et d’apporter des solutions supplémentaires au secteur offensif, aux côtés d’Igor Paixão.

Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs et notamment en numéro 10, l’Ivoirien arrivait fort de son expérience en Serie A, en Angleterre et surtout d’une saison très réussie à Auxerre, où il avait inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. Le 31 août dernier, Traoré a disputé ses premières minutes sous le maillot marseillais lors de l’Olympico contre l’OL, défaite 1‑0. Depuis, il n’a quasiment pas été utilisé, restant écarté de la compétition alors que les attentes étaient importantes.

La blessure de Traoré retarde son intégration

En septembre dernier, l’OM a annoncé que Traoré souffrait d’une lésion profonde à la cuisse droite, contractée à l’entraînement. Alors que sa reprise était espérée en octobre, une rechute lors d’un exercice de course a encore retardé sa disponibilité. Cette période d’absence transforme ce qui devait être une intégration rapide en une longue attente pour le joueur et le club. Malgré tout, il continue de travailler intensément et reste très intégré dans le vestiaire, parlant plusieurs langues et se montrant proche du staff, notamment de Roberto De Zerbi, qui attend son retour avec impatience.

Traoré a confié qu’il avait « énormément envie de rejouer », mais la frustration d’être éloigné des terrains reste forte. Dans une saison chargée, ses qualités offensives et sa polyvalence auraient pu être un atout précieux pour l’OM, notamment pour compenser les absences dans l’effectif. Sa situation illustre la difficulté d’une recrue à concrétiser son potentiel lorsqu’une blessure retarde son adaptation.

Aujourd’hui, l’incertitude demeure sur la date de retour de Hamed Junior Traoré, qui pourrait s’avérer décisif dans la seconde partie de saison pour l’OM, une fois son rétablissement complet.