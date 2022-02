Mercato OM : Trois gros clubs européens visent Saliba ? Le prix augmente ?

Prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba s’est imposé comme un défenseur intraitable cette saison. Des prestations de haut vol qui commencent à attirer l’intérêt des gros clubs européens…

Il comment encore quelques erreurs évitables, pour autant William Saliba affiche un niveau impressionnant. L’international espoir est intraitable dans les duels, chirurgical à la relance. L’OM n’est pas en position de force dans ce dossier, car le jeune défenseur de 21 ans n’est que prêté sans option d’achat. Alors qu’un montant de 24M€ a été évoqué, la presse italienne explique que plusieurs gros clubs européens aimerait recruter Saliba…

L’Inter, Milan et le Real sur Saliba ? 30M€ demandés ?

En effet, selon Calciomercato l’Inter, le Milan AC et le Real Madrid sont sur le coup. Si Arsenal ne garde pas son défenseur, le club anglais demanderait non pas 24, mais 30M€ selon le média italien. L’agent de William Saliba, Djibril Niang discuterait avec de nombreux clubs…

Invité dans l’émission « Rothen s’enflamme », sur les ondes de RMC sport, William Saliba avait évoqué son avenir. Le défenseur central prêté par Arsenal cette saison sans option d’achat n’a visiblement pas vraiment envie de se prononcer clairement…

« La seule chose que je peux dire c’est que je suis heureux à Marseille, a-t-il confié jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC. J’aime la ville, le club, les supporters, l’équipe… Tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans six mois. L’année dernière, quand j’étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerais à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football. Je n’ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt. » William Saliba – Source RMC Sport (26/01/2022)

Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)