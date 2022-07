Mercato OM : Tudor a appelé l’un de ses anciens joueurs?

L’Olympique de Marseille a signé Igor Tudor il y a quelques jours après le départ de Jorge Sampaoli… D’après Foot Mercato, le coach croate aurait contacté Adrien Tameze, milieu de terrain de l’Hellas Verone, son ancien club.

Avec l’arrivée d’Igor Tudor, la Commanderie va prendre un accent italien ! Le coach croate a entraîné l’Hellas Verone en Serie A et a passé de nombreuses années à la Juventus en tant que joueur mais aussi adjoint d’Andrea Pirlo.

Appel entre Igor Tudor et Adrien Tameze?

L’ex-défenseur n’a pas oublié certains de ses joueurs à Verone. D’après Foot Mercato, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait contacté Adrien Tameze, son ancien joueur. Le milieu de terrain français et le coach croate se seraient parlé au téléphone mais on ne connaît pas le contenu de cette conversation.

En tout cas, l’ancien milieu de l’OGC Nice serait sur le marché des transferts. Il serait évalué à 10 millions d’euros par le club italien, une somme envisageable pour une venue à l’Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet par La Provence, Tameze n’avait caché la possibilité de rejoindre l’OM.

Si le coach Tudor m’appelle, j’y réfléchirai… — Tameze

« Marseille reste Marseille. Je me sens très bien en Italie, ce n’est pas dans mes plans de revenir en France, mais il y a parfois des opportunités qui arrivent. Non, mais Marseille ce n’est pas n’importe où ! Je parle avec des équipes en Italie, ce n’est vraiment pas d’actualité. Mais c’est vrai que si le coach m’appelle, j’y réfléchirai » Adrien Tameze – Source : La Provence (04/07/22)

Il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).