Mercato OM : « Je n’avais encore jamais vu un joueur aussi athlétique avec une telle technique »

Isaak Touré est la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Le jeune défenseur formé au Havre au physique hors du commun (2m04) est un grand espoir français à son poste. Ses formateurs ont évoqué ses qualités et ses axes de progression dans les colonnes du journal l’Equipe.

Le jeune défenseur central Issak Touré s’est engagé il y a quelques jours avec l’Olympique de Marseille. Grand espoir à son poste, il n’a toutefois que peu jouer en Ligue 2 avec le Havre son club formateur. Il compte ainsi seulement 12 titularisations et 18 matchs. Dans les colonnes du journal l’Equipe, Paul Le Guen, qui l’a lancé avec les pros, et François Rodrigues, le directeur du centre de formation havrais, ont évoqué les qualité et axes de progression du néo olympien.

« Il a encore un peu de travail, mais il peut y arriver à Marseille,. Il aime le foot, il aime jouer et il aime travailler, ce qui lui donnera forcément la possibilité de progresser. C’est un super technicien de 2,04 m, et il a le sens du jeu, résume Le Guen. Je n’avais encore jamais vu un joueur aussi athlétique avec une telle technique. » Paul Le Guen – Source L’Equipe (07/07/2022)

Il doit être plus efficace dans les deux surfaces

« Il doit être plus efficace dans les deux surfaces, explique François Rodrigues. Il touche beaucoup de ballons de la tête, mais doit s’améliorer dans la lecture des trajectoires. Et il va devoir anticiper, car il manque un peu de tonicité sur les 2 ou 3 premiers mètres pour répondre à des attaquants très rapides. Mais il est encore très jeune. » François Rodrigues – Source L’Equipe (07/07/2022)