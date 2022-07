Mercato OM : Tudor aimerait arriver avec 3 de ses anciens joueurs dans ses valises ?

Le mercato de l’OM va être chamboulé par le changement de coach. Jorge Sampaoli parti, c’est Igor Tudor qui arrive et ce dernier pourrait donner un accent italien au marché estival de l’OM…

En effet, selon le site Calciomercato le coach croate ancien défenseur de la Juve aurait 3 de ses anciens joueurs au Hellas Verone dans son viseur.

Giovanni Simeone, attaquant déjà visé par l’OM

L’attaquant Giovanni Simeone est surveillé par l’OM depuis plusieurs mois. Cependant, l’attaquant argentin sort d’une grosse saison avec un total de 17 buts et 6 passes décisives en 37 matchs. Le fils de Diego Simeone est annoncé du côté du FC Séville et il ne sera pas bradé. En effet, le club italien l’a acheté définitivement pour environ 10 millions d’euros cet été. Cependant, l’OM ne devrait pas se positionner sans le départ d’un de ces attaquant (Milik?). Pour Nicolas Filhol, journaliste à FCM, Simeone serait un profil intéressant pour prendre la place de l’ex napolitain :

« Lui en terme de profil, tu peux plus te dire c’est plus si Milik s’en va. C’est pas du tout un joueur de profondeur, c’est un attaquant qui va faire du pressing, c’est pas un profil à la Bamba Dieng quoi. Lui, si Milik s’en va, il a 26 ans, il a atteint une certaine maturité, ça peut s’entendre, le tarif ne parait pas prohibitif même si ça sera plus cher que Milik ». Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Ivan Ilic, jeune milieu de terrain serbe

Le jeune milieu de terrain gaucher a été prêté par Manchester City en 2020, avant d’être définitivement transféré au Hellas Vérone en 2021 pour 7,5M€. Igor Tudor aimerait réccupérer le joueur de 21 ans qui a joué 31 matches de Serie A la saison dernière (4 buts / 6 pases décisives). Mais la belle saison d’Ilic a été remarquée, l’Atletico Madrid, la Lazio Rome ou encore le FC Séville seraient aussi sur les rangs. Le prix s’annonce élevé !

En cas de départ de la Lazio, Sergej Milinković Savić pourrait être remplacé par … Ivan Ilić ! Le milieu de l’Hellas Vérone pourrait partir contre 20 M€. Le joueur de 21 ans intéresse également Naples et les deux géants de Milan. [Sportski Žurnal] pic.twitter.com/cIT89NpC8T — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) May 21, 2022

Adrien Tameze, l’ancien niçois

Tameze a lui aussi fait une belle saison, il a participé à 38 matches de Serie A (2 buts / 4 passes décisives). Le milieu de terrain de 28 ans serait aussi pisté par Naples, le FC Valence et Villarreal.

« Il veut que j’utilise mon gros volume de jeu pour aider l’équipe, que j’apporte défensivement comme offensivement. Il aime bien que le milieu de terrain descende sur la ligne des défenseurs pour aider à la construction avec un joueur en plus, mais aussi qu’il se projette offensivement aux abords de la surface adverse. C’est grâce au travail fait à l’entraînement qu’on peut le reproduire en match. Tout à l’heure, je disais que j’étais un peu fatigué après la séance d’entraînement de ce matin, mais c’est notre méthode. C’est beaucoup de courses, beaucoup de séances de musculation, beaucoup d’exercices de pressing et de un-contre-un. Il y a toujours de l’intensité dans les exercices et dans les jeux. » Adrien Tameze – Source: RMC (19/02/22)